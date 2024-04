”Sote-uudistuksen lopputulos on nyt käsillä”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vastasi eduskunnan kyselytunnilla Li Anderssonin (vas.) kysymykseen hyvinvointialueiden rahoituksesta.

– Viime hallituksen aikana tehtiin sote-uudistus, jonka lopputulos on nyt meillä käsillä. Sote-palvelut ovat melkoisen sekaisin tällä hetkellä: perusterveydenhoitoon on vaikea päästä, hoitojonot kasvavat ja hoitovelkaa on koronan jäljiltä, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Hänen mukaansa ”tämän hallituksen tehtävä on pyrkiä korjaamaan sote-uudistusta niin, että se alkaisi toimia, vastata ennennäkemättömään hoitaja- ja ylipäätään työvoimapulaan, joka johtuu ikääntyvästä väestöstä ja eläköitymisestä”.

– Sen lisäksi meidän pitää pystyä ratkomaan nopeavaikutteisia toimia. Siinä yhtälössä yksi keino on se, että palautamme edellisen hallituksen jäljiltä leikatut Kela-korvaukset ja pyrimme Kela-korvausten nostamisella vaikuttamaan siihen, että hoitojonoja pystytään purkamaan ja että tätä koronan aikana kertynyttä hoitovelkaa saadaan purettua, että ihmiset pääsevät nopeasti lääkäriin, Grahn-Laasonen totesi.

– Se on yksi toimi, ja se helpottaa kaikkia, koska se tekee myöskin tilaa julkiselle puolelle, siellä jonot helpottavat.

Isossa kuvassa sote-uudistuksen korjaaminen vaatii hänen mukaansa lukuisia toimia. Niihin kuuluvat myös niiden mitoitusten tarkastelu ”jotka edellinen hallitus teki ilman, että se varmisti rahoja ja sitä, että henkilöstö riittää”.

– Kyllä tässä on aika paljon korjattavaa, ja parhaamme teemme tilanteessa, jossa Suomen pitää myös välttää EU:n liiallisen alijäämän menettely.