”Sote-mallin ja sen rahoitusmallin teki juurikin SDP”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kommentoi sosiaalisessa mediassa edustaja Niina Malmin (sd.) kritiikkiä hyvinvointialueiden rahoitustilanteesta.

Heinonen muistuttaa, että nykyinen sote- ja sen rahoitusmalli on SDP:n ja keskustan käsialaa viime hallituskaudelta.

– Sote-mallin ja sen rahoitusmallin teki siis juurikin SDP eli Niina Malmin oma puolue keskustan kanssa yhteisessä vihervasemmistohallituksessa viime kaudella.

Heinosen mukaan Malmin julkaisu paljastaa koruttomasti, että miten uudistus meni ja miten se toimii.

Heinonen viittaa Malmin aiempaan julkaisuun, jossa tämä kuvasi Etelä-Karjalan sote-palvelujen tilannetta vaikeaksi ja totesi, että ”yli 60 prosenttia henkilöstöstä pitäisi laittaa pellolle”.

Malmin mukaan Etelä-Karjala toimi Eksoten aikana tehokkaasti ja piti menot hallinnassa, mutta nykyinen rahoitusmalli on tehnyt johtamisesta ja muutosten toteuttamisesta ”mahdotonta”.

Eksotella viitataan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin eli kuntayhtymään, jonka vastuulla oli alueen sote-palvelujen järjestäminen ennen Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistusta. Nykyisin alueen sote-palvelut tuottaa Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi edellishallituksen uudistuksen myötä hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta ja rahamäärä perustuu muun muassa arvioon väestön palvelujen tarpeesta.

Keskustelu sote-rahoitusmallin ongelmista lähti liikkeelle jälleen tällä viikolla. Muun muassa Yle uutisoi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen talousvaikeuksista. Sen budjetin arvioitiin olevan lainvastainen. Hyvinvointialue on tietoisesti rikkonut lakia, jotta se voisi vahvistaa sen budjettia.