Verkkouutiset

Sairaalan käytävä Hämeenlinnassa. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Sote-lain korjaus etenee, helpottaa tietojen käyttöä ja hyödyttää potilaita

  • Julkaistu 16.09.2025 | 11:02
  • Päivitetty 16.09.2025 | 12:20
  • Sote
Kansanedustaja uskoo uudistuksen parantavan palveluita.
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa iloitsee sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön eli niin sanotun toisiolain korjausesityksestä. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys poistaa esteitä tutkimukselta, helpottaa sosiaali- ja terveysalan tietojen hyödyntämistä ja vauhdittaa palvelujen kehittämistä.

Sarkomaa pitää hallituksen esitystä merkittävänä edistysaskeleena kohti vahvempaa tutkimusta ja vaikuttavampia sote-palveluita.

Toisiolaki määrittelee, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja rekisteritietoja voidaan käyttää tutkimuksessa, tilastoinnissa, opetuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä, samalla turvaten kansalaisten yksityisyyden suojan  ja tietoturvan. Nykytilanteessa laki on aiheuttanut moninaisia  perusteettomia esteitä tutkimukselle ja tiedon hyödyntämiselle.

– Korjaamme toisiolain ongelmia, jotta sosiaali- ja terveysalan tietojen voidaan käyttää sujuvasti ja turvallisesti tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Näin voimme tehdä sote-palveluista entistä parempia ihmisille, Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

Lakiesitys on tervetullut vastaus tutkijoiden toiveisiin ja varmistaa, että Suomi on houkutteleva ympäristö rekisteritutkimukselle ja lääketieteelliselle tutkimukselle. Lain uudistamista ovat esittäneet lukuisat tahot, kuten Helsingin yliopisto, HUS, Kela ja Lääketeollisuus.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa on toiveena ollut joustavampi ja ketterämpi malli tietolupien ja tietopyyntöjen myöntämiseen ja käsittelyyn.

Toisiolain korjaaminen hallitusohjelman mukaisesti edistää  terveys- ja hyvinvointialan kasvua sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

– Se vauhdittaa esimerkiksi uusien innovaatioiden ja terveysteknologian kehitystä ja hyödyntämistä palvelujärjestelmässä sekä myös alan yrittäjyyttä ja vientiä, Sarkomaa sanoo.

– Toisiolain ripeä korjaaminen hyödyttää ennen kaikkea suomalaisia potilaita. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa, hän jatkaa.

Uusimmat
