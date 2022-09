Sotavanki kertoo kidutuksesta: Murrettuja raajoja ja puhkottuja keuhkoja

Ukraina ja Venäjä suorittivat viime viikolla sodan tähän mennessä suurimman vanginvaihdon, jossa 215 Ukrainan puolella taistellutta vankia vaihdettiin 55 venäläissotilaaseen ja entiseen kansanedustaja Viktor Medvedtšukiin. Vapautuneet vangit kertovat brittilehti The Timesiin mukaan tulleensa Venäjän sotilaiden kiduttamiksi.

– Kaikki, mitä heille oli mahdollista tehdä, venäläiset tekivät, Molfar-nimellä tunnettu sotavankeja tavannut sotilas kertoo. Hän ei itse jäänyt vangiksi.

– Näin hakkauksia ja he myös hakkasivat minua, Mango-niminen sotilas kertoo.

– He kiduttavat ihmisiä, he pieksevät ihmisiä niin pahasti, että he murtavat raajoja ja puhkovat keuhkoja.

Mango itse vapautettiin jo kesäkuussa. Hän oli vangittuna Olenivkan vankilassa toukokuusta lähtien, samoin kuin sadat muut Mariupolin puolustajat.

– Näin yhden miehen, joka sai sydänkohtauksen ja meni tajuttomaksi kesken hakkaamisen. He eivät auttaneet häntä, he vain vetivät hänet sivuun. En tiedä, kuinka hänen kävi, hän kertoo.

Mangon käsi amputoitiin Azovstalin tehtaassa pommin räjähdettyä hänen vierellään. Vankeudessa hän ei saanut haavoihinsa juuri mitään hoitoa. Viiden päivän sairaalajakson aikana siteet vaihdettiin vain kerran.

– He yrittävät murtaa vangit psykologisesti. Oikeaan tietoon ei ole pääsyä ja he väittävät, että Harkova olisi kaatunut, Kiova piiritetty tai (Volodymyr) Zelenskyi paennut. Joka aamu kello 6 he soittavat Venäjän kansallislaulua ja yrittävät saada vangit laulamaan sitä, Cyrus-niminen vanki kertoo.

– Mellakoimme kaksi viikkoa vangitsemisen jälkeen, kieltäydyimme tekemästä sitä ja sen jälkeen he lopettivat ruokkimisemme vähäksi aikaa.

Mangon mukaan venäläiset väittivät ukrainalaisten tuhonneen Mariupolin kaupungin.

– Azovin pataljoonalla ei ollut edes lentokoneita ja kaupungin valtavat reiät olivat ilmapommien aiheuttamia – kehotimme heitä käyttämään päätään, mutta oli selvää, että he kyllä tiesivät totuuden, hän kertoo.

– Venäjä tarvitsee syntipukin Mariupolin jäljellä oleville asukkaille. He pyrkivät osoittamaan julkisesti, että joku muu kuin he olisi syyllinen sen tuhoamiseen, Cyrus sanoo.