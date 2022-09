Asiantuntija pommituksista: Venäläiset lentäjät eivät uskalla enää lentää

Ukrainan vastahyökkäyksen on kerrottu edenneen nopeasti ja onnistuneesti, mutta tilanne on Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Ilmari Käihkön mukaan yhä kaoottinen.

– Olen huolissani siitä, että monet uskovat nyt Ukrainan voittavan sodan automaattisesti. Kaikki on asetettava tätä laajempaan kontekstiin. Kartta näyttää, että Venäjä miehittää yhä laajoja alueita. Samaan aikaan Ukrainalla on suuria logistisia haasteita esimerkiksi ammusten hankinnan kanssa, hän sanoo Svenska Dagbladetille.

Venäjän on kerrottu tehneen uusia iskuja infrastruktuuriin ja siviilikohteisiin Harkovan alueella. Käihkö ei kuitenkaan usko, että hyökkääjä tekee enää laajoja pommituksia pääkaupunki Kiovaan.

– Niitä voitaisiin tehdä ilmasta, mutta Ukraina on saanut ilmatorjuntakalustoa lännestä. On kerrottu, että venäläiset lentäjät eivät uskalla lentää. Lisäksi heidän MLRS-raketinheitinjärjestelmänsä ovat teknisesti jäljessä, eikä niillä ole samaa kantamaa kuin HIMARS-raketinheittimillä.

Reportedly filmed in Crimea, this video shows a Russian Sukhoi Su-25 heroically demilitarising itself in a demonstration of solidarity with Ukraine.🔥🇺🇦pic.twitter.com/CqO3IqPWOg

— Jimmy (@JimmySecUK) September 12, 2022