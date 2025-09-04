Sotatieteiden tohtori: Venäjä hakee ”rauhaa” vain jatkaakseen sotaa

Moskova ei hae rauhaa vaan etua, kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Neuvottelut ovat sille väline jatkaa sotaa [Ukrainassa] muilla keinoilla. Siksi “rauha heti” on vaarallinen, jos ehdot kirjoitetaan Kremlissä, Limnéll huomauttaa.

Kirjoituksessaan hän perustelee näkemystään.

– Venäjä sanoo itse: kestävä “rauha” edellyttää “uusien territoriaalisten realiteettien” tunnustamista ja Ukrainan pysyvää liittoutumattomuutta. Putin vaatii vetäytymistä neljästä alueesta ja Nato-haaveen hautaamista. Se ei ole rauha – se on alistaminen, Limnéll toteaa.

Venäjä pelaa myös aikaa, sillä Kreml uskoo ajan olevan sen puolella.

– Se hakee neuvotteluja ilman tulitaukoa, jotta rintamalla voi samalla edetä, ja käyttää puheita painostaakseen länttä myönnytyksiin. Strategia on venyttää, hämätä ja vaihtaa taistelukenttä pöytään. Ja samalla jatkaa Ukrainan tuhoa.

Limnéllin mukaan sodan talous myös lukitsee. Venäjä käyttää puolustukseen noin seitsemän prosenttia bruttokansantuotteestaan. Se tarkoittaa sitä, että sota pitää Venäjällä järjestelmän käynnissä.

– Äkkipysäys olisi taloudellinen ja vakava poliittinen riski. Rauha ilman Kremlin laskelmien muuttumista ei ole todennäköinen – eikä kestävä, hän huomauttaa.

Hän ottaa esiin myös teollisen varautumisen.

– Ammustuotanto kasvaa, uusia räjähdetehtaita rakennetaan, halpoja Shahed-kopioita tehdään kotimaassa, ja Pohjois-Korean kuoret paikkaavat vajetta. Tavoite on ylittää Ukrainan tulinopeus ja kuluttaa se neuvottelupakkoon.

Edellä mainittujen perusteella niin kutsutut “neuvottelut” ilman valvottua tulitaukoa ovat Limnéllin mukaan vain operatiivinen tauko. Arviot ovat hänen mukaansa johdonmukaisia.

– Venäjä rikkoisi heikon sopimuksen ja jatkaisi, kun joukot ja varastot on täydennetty. Siksi yksityiskohtaiset ehdot, valvonta ja turvatakuut ratkaisevat.

Limnéll muistuttaa myös, että Kremlin päämäärä ei ole vain rajakaistale.

– Se on de-militarisoitu, alisteinen Ukraina ja vaikutuspiirien paluu Eurooppaan. Tämä on yritys kirjoittaa maanosan turvallisuusarkkitehtuuri uusiksi – väärä kompromissi nyt lisää sotaa myöhemmin.

Mitä seurauksia tällä voisi olla syksyllä ja alkutalvella?

– Lisää pitkän kantaman iskuja energia-infraan ja teollisuuteen, massadronien kulutusoperaatioita, painetta Donetskin “linnoitevyöhykkeeseen” ja informaatio-operaatioita “rauhaa nyt” -teemalla – myönnytysten houkutteluun, Limnéll arvioi.

Lopuksi hän selittää myös, mitä tästä seuraa meille.

– Ukrainan ilmapuolustusta ja kaukovaikuttamista on vahvistettava, pakotteiden kiertokanavat (ammukset, räjähteet, droonit) suljettava, ja neuvotteluihin mennään vain omia asemia vahvistamalla – ei heikentämällä, Limnéll painottaa.

Hänen mukaansa rauha on tavoitteemme, mutta kestävä rauha syntyy vasta, kun Moskova näkee ajan kääntyneen sitä vastaan.

– Vain voima, yhtenäisyys ja valvotut järjestelyt pysäyttävät aikapelin. Siksi tuen lisääminen nyt on halvin tie lyhyempään sotaan.

