Sotatieteiden tohtori rajalaista: Esitys on kova ja poikkeuksellinen

– Kysymys on vaikea, eikä siihen ole helppoja vastauksia. Myös esitys on kova ja poikkeuksellinen, mutta niin on tilannekin: Venäjä käy hyökkäyssotaa Euroopassa ja välineellistää ihmisiä Suomenkin rajalla, toteaa kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell viestipalvelu X:ssä.

Hän toteaa, että ansainväliset sopimukset on tehty kaikkien turvallisuuden vuoksi, ja niihin Suomikin on sitoutunut.

– Vaikka sopimusten uudistaminen on hidasta, on sopimuspohjainen maailmanpoliittinen järjestelmä Suomen kaltaisten pienten valtioiden etu. Sitä periaatetta ei tule romuttaa.

Limnell huomauttaa, että samalla valtion perustehtävä on huolehtia turvallisuudesta, ja nyt kyseessä on ennen kaikkea turvallisuusasia.

– Kuten olemme saaneet nähdä, Venäjä ei keinoja kaihda. Kaikkein huonoin vaihtoehto olisi hylätä esitys, odotella keväthankien sulamista ja ”toivoa parasta”, hän kirjoittaa.

Limnellin mukaan politiikka on arvovalintoja ja näitä valintoja joudumme tekemään usein epätäydellisten vaihtoehtojen välillä.

– Suomi on nyt tahtomattaan tilanteessa, jossa hyökkäyssotaa käyvä Venäjä tulee käyttämään valintaamme hyväkseen omassa hybridivaikuttamisessaan – teimme niin tai näin.

Hän toteaa, että lait ovat kompromissin lopputuloksena saatuja sopimuksia aivan samalla tavalla kuin maahantuloa määrittelevät kansainväliset sopimuksetkin.

– Lakia voimme muuttaa itse, nopeastikin. Myös kansainväliset sopimukset tullaan neuvottelemaan tilanteen mukaan uusiksi, mutta hitaammin.

– Yksinkertaistettuna vastakkain ovat oikeus maahantuloon sekä puolustajan oikeus taata oma turvallisuutensa. Ilman jälkimmäistä ei ole myöskään ensiksi mainittua. Näiden oikeuksien keskinäinen tärkeysjärjestys on päivänselvä, ja sen mukaisesti meidän on nyt toimittava, hän toteaa