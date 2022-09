Sotarikoksista elokuva: Vapaaehtoinen pelasti Butshasta yli 200

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashenkon mukaan Venäjän asevoimien sotarikoksista Kiovan lähellä sijaitsevassa Butshassa on tekeillä elokuva.

Elokuvan lyhyt mainos julkaistiin torstaina. Se kertoo tositarinan vapaaehtoisena toimineesta Kostiantyn Kiastutisovytshistä, jonka ansiosta yli 200 siviiliä saatiin evakuoitua miehitetyiltä alueilta.

Videolla näytetään alueesta ilmakuvaa ennen 24. helmikuuta alkanutta sotaa ja hyökkäyksen aiheuttamien rajujen tuhojen jälkeen. Venäläisupseeria näyttelevä hahmo väittää joukkojen ”pelastavan” Ukrainan ja teloittaa erään paikallisen miehen siviilijoukon edessä.

– Satojen vuosien ajan tämä oli Venäjän maaperää. Venäläiset asettuivat tänne asumaan ja vuodattivat verta tämän maan vuoksi. Mutta vuonna 1991 joukko vallanhimoisia pettureita pilasi suuren imperiumin. Kaupunki on asetettu tiukkaan ulkonaliikkumiskieltoon, upseeri sanoo.

Butshan asukkaat saivat poistua ulkonaliikkumiskiellon myötä kodeistaan vain kello kymmenen ja puolenyön välillä. Heidän oli pidettävä kädessään valkoista hihanauhaa ja merkittävä jokaiseen taloon venäjäksi asukkaiden määrä.

– Me olemme täällä puhdistaaksemme saastan ympäriltänne, venäläissotilas sanoo elokuvan mainoksessa.

A film will be made about Russian war crimes in Bucha.

Its teaser came out today.

The film will tell the story of a real person, volunteer Kostiantyn Kiastutisovych – thanks to him more than 200 civilians were able to evacuate from occupied territories.

🎥: Viyna v Ukraini pic.twitter.com/PKuK3o0one

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022