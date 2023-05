Sotakoiranpentu syntyi etulinjassa – palvelee prikaatin psykologina

Ukrainan puolustusministeriö esittelee Twitter-tilillään etulinjassa syntyneen koiranpennun.

Pennun nimi on Fougasse. Se on saanut nimensä Ranskan Provencesta peräisin olevan leivän mukaan. Fougasse-leipä on vaalea, rapea ja lehden muotoinen.

Ukrainan puolustusvoimat kertovat Fougasse-koiran palvelevan maan sotajoukoissa 92. prikaatissa ja järjestäytyvän muiden joukkojen mukana joka aamu.

Panssarimiehet kutsuvat pentua prikaatinsa psykologiksi.

Meet Fougasse. The tankers call him a non-staff psychologist of the 92nd brigade.

This puppy was born on the front lines. He now serves in the #UAarmy and attends troops formation every morning.

📷 @armyinformcomua/ Olga Vikarchuk pic.twitter.com/qndVAKzuqO

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 30, 2023