Sotaa tukenut poliitikko päätyi itse Ukrainaan – tilittää nyt videolla kohtalostaan

Rintaman karmeista oloista sosiaalisessa medialla leviävällä videolla tilittävä venäläissotilas on paljastunut sotaa aiemmin tukeneeksi poliitikoksi. Videon on jakanut muun muassa SOTA-media Telegramissa.

Verkkouutiset kertoo videosta tässä jutussa. Siinä esiintyy joukko liikekannallepanossa Krasnodarin alueelta sotaan määrättyjä reserviläisiä.

Sotilaat muun muassa tilittävät, kuinka heidät on ”heitetty ulos kuin koirat” ja hylätty Ukrainan pelloille. Reserviläiset kertovat, etteivät he tiedä olinpaikkaansa. Käskyjä, radiota, ampumatarvikkeita tai lääkkeitä ei miesten mukaan ole ja asumuksena toimivat maakuopat, jotka on kaivettu käsin, koska edes lapioita ei ole saatu.

– Mitä tämä tällainen touhu oikein on? Meidän puolustusministeriömme on kyllä hoitanut asiat hyvin, miehet toteavat sarkastisesti videolla.

Asiasta uutisoivan Insiderin mukaan porukan puhemiehenä toimii videolla Krasnodarin alueparlamentin jäsen Anton Kuligin. Hänen kerrotaan tukeneen vielä hiljattain painokkaasti sotaa ja jopa merkinneen autonsa Venäjän Z-sotasymboleilla.