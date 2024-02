Ukraina kiihdyttää omaa asetuotantoaan – ”sota voitetaan tehtaassa”

Ukraina on pommittanut viime viikkojen aikana useita venäläisiä öljyterminaaleja, polttoainevarastoja ja muita strategisia kohteita pitkän kantaman lennokeilla.

Ne lähetetään yleensä ilmaan yön pimeydessä eri puolilla Ukrainaa sijaitsevilta salaisilta tukikohdilta. Vain muutama teknikko ja insinööri päästetään valvomaan tarkasti vartioituja laukaisuja.

Time-lehden mukaan lähes kaikki viimeaikaiset iskut on toteutettu ukrainalaisvalmisteisilla laitteilla. Presidentti Volodymyr Zelenskyin tavoitteena on vähentää riippuvuutta länsimaisista asejärjestelmistä ja laajentaa maan omaa tuotantoa.

Taustalla on huoli esimerkiksi Yhdysvaltain tuen jatkumisesta. Euroopan unioni pääsi kuluvalla viikolla yksimielisesti sopuun 50 miljardin euron tukipaketista.

Ukrainan sotastrategia on pitkälti kiinni siitä, pystyykö maa tuottamaan riittävästi tykistöammuksia ja muuta kalustoa omissa tehtaissaan. Osin vanhentunut puolustusteollisuus olisi saatava yhteensopivaksi länsimaiden toimittamien modernien asejärjestelmien kanssa.

Time-lehti kertoo haastatelleensa yli kymmenen ukrainalaista ja amerikkalaista hallintolähdettä ja yritysjohtajaa. Heidän mukaan haasteena on lisenssisopimuksia koskeva jäykkä byrokratia ja Ukrainan teollisuuden vaatimat miljardiluokan investoinnit.

Ukrainalla on laaja teollisuuspohja neuvostoajoilta. Tehtaita on satoja ja työntekijöitä kymmeniä tuhansia. Tuotanto ensimmäisen sotavuoden aikana jäi kuitenkin vaatimattomaksi.

Uudistushankkeessa mukana oleva entinen investointipankkiiri Oleksandr Kamyshin huomauttaa, ettei Kremlin voimavaroja voida voittaa tuotannon määrässä. Hänen mukaansa Ukrainan on käytettävä kehittynyttä teknologiaa ja löydettävä uusi lähestymistapa.

Raytheon-aseyhtiön johtaja John Ullrich huomauttaa konfliktin muuttuneen kulutussodaksi.

– Tämä sota ratkeaa tehtaissa, Ullrich sanoo.

