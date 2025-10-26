Sota voi päättyä Kremlin tappioon, tiedustelun ex-päällikkö uskoo

Yhdysvaltojen asettamat pakotteet Venäjän öljysektorille tulivat Kremlille kuin ”salama kirkkaalta taivaalta”, arvioi Viron ulkomaantiedustelun entinen johtaja, turvallisuusasiantuntija Rainer Saks ERR:lle. Sota voi vielä päättyä Venäjän tappioon, Saks uskoo.

Vaikka Yhdysvalloilla olisi mahdollisuus vieläkin tiukempiin pakotteisiin, tulevat tuoreimmat sanktiot ex-tiedustelupäällikön mukaan tuntumaan Venäjällä. Tällä voi olla vaikutusta ensi vuonna, jolloin Venäjä yrittää supistaa puolustusmenojaan.

– Tämä ei välttämättä tarkoita, että sotaa oltaisiin lopettamassa, mutta on selvää, että Venäjän resurssit ovat hiipumassa. Nyt, kun tähän lasketaan mukaan vielä Ukrainan iskut venäläisiin öljynjalostamoihin, joihin Ukraina ei aikaisemmin ole kyennyt, niin asiat voivat vielä päättyä Venäjän kannalta huonosti, ex-tiedustelupäällikkö sanoo.

Venäjä tietää, ettei se pysty saavuttamaan tavoitteitaan pelkästään taistelukentällä, arvioi taas Viron puolustusministeriön valmiusosaston johtaja Gert Kaju perjantaina. Venäjä pyrkii Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvilla iskuillaan murtamaan siviiliväestön taistelutahdon, Kaju sanoi. Venäjä toivoo nyt Ukrainan murtuman muualla kuin rintamalla.