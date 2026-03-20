Sota Lähi-idässä pahentaa viljelijöiden kriisiä Suomessa

Suomalainen peltokasvituotanto on ajautunut poikkeuksellisen syvään talouskriisiin. Viljojen ja muiden peltokasvien tuottajahinnat ovat laskeneet, mutta tuotantokustannukset – erityisesti lannoitteet, energia, koneet ja rahoitus – ovat jääneet korona-ajan ja Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena pysyvästi korkealle tasolle. Viljatiloilla vuosi 2025 oli jo kolmas tappiollinen vuosi peräkkäin.

– Lähi-idän sotatilanne kärjistää kriisiä. Markkinat eivät tällä hetkellä millään kata tuotantokustannuksia, eikä tiloilla ole käytännössä mahdollisuuksia sopeuttaa kustannuksia lyhyellä aikavälillä, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Tero Hemmilä.

MTK painottaa, että peltokasvituotannon kriisi ei ole yksittäisten tilojen ongelma, vaan jatkuessaan kansallinen huoltovarmuusriski. Kun viljelyalaa supistetaan tai tuotanto ajetaan alas, sitä ei voida nopeasti palauttaa.

– Keväällä 2022 käyttöön otetut huoltovarmuustoimet osoittivat, että valtiolla on keinot vakauttaa tilannetta nopeasti. Nyt nämä keinot on kohdennettava uudelleen – ja selvästi peltokasvituotannon tukemiseen, puheenjohtaja Hemmilä sanoo MTK:n sivuilla.