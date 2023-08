Venäläiset turistit ovat kadonneet Krimiltä

Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014, ja siitä saakka venäläiset turistit ovat pitäneet Krimiä omanaan.

Rantalomaa viettävien venäläisten turistien määrä Krimillä on kuitenkin viime kuukausina vähentynyt merkittävästi. Syynä on Ukrainan uskaliaat iskut, jotka näyttävät, että Ukraina ei ole valmis irrottamaan otettaan niemimaasta.

Asiasta uutisoi CNN.

Krimin niemimaalle on viime aikoina kohdistunut useita hyökkäyksiä, kuten Ukrainan erikoisjoukkojen maihinnousu torstaina ja useiden lennokeiden isku perjantaina. Siltoihin, jotka yhdistävät Krimin Venäjään ja Venäjän hallinnassa oleviin eteläisen Ukrainan alueisiin, on isketty toistuvasti viime kuukausina.

Ukraina on ilmoittautunut iskujen tekijäksi.

Krimillä toimivat venäläiset matkailualan toimijat toteavat matkailijoiden kaikonneen tyystin.

– Matkailu on loppunut kokonaan. Matkailua oli vähemmän viime vuonna, ja tänä vuonna se on kadonnut kokonaan. Viime vuonna turistit peruivat varauksia, kun kaikki alkoi, ja tänä vuonna he eivät edes varanneet, Krimillä toimineen matkailutoimiston työntekijä Svitlana sanoo.

Hän kertoo, että matkailutoimistot ovat käytännössä kokonaan lopettaneet matkojen myynnin Krimille.

Svitlanan mukaan aiemmin Krimin turisteista iso osa oli varakkaita venäläisiä. Nyt hänen mukaansa vähäiset Krimillä käyvät turistit ovat omatoimimatkailijoita, jotka liikkuvat vähäisellä budjetilla.