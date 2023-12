Sota-alukset tuhosivat yli kymmenen ohjusta ja lennokkia Punaisellamerellä

Yhdysvaltain laivaston alusten ja lentokoneiden kerrotaan torjuneen useita Iranin tukeminen huthikapinallisten ampumia ohjuksia ja lennokkeja Punaisenmeren alueella.

Huthit ilmoittivat aiemmin tulittavansa kaikkia kauppa-aluksia, joilla on yhteyksiä Israeliin. Myös muut alukset ovat joutuneet iskujen kohteeksi. Yhdysvallat on koonnut kansainvälistä koalitiota meriliikenteen turvaamiseksi.

Yhdysvaltain asevoimien tiedotteen mukaan tiistaiaamun jälkeen alueella tuhottiin 12 räjähdelennokkia, kolme ballistista merimaaliohjusta ja kaksi risteilyohjusta. Siviili- tai sota-aluksille ei aiheutunut vaurioita.

Torjuntatulesta vastasivat muun muassa Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjä USS Laboon sekä USS Dwight D. Eisenhower -tukialuksen F/A-18 Super Hornet -hävittäjäkoneet.

Useat rahtilaivoja operoivat yritykset ilmoittivat aiemmin lopettavansa toistaiseksi liikennöinnin Suezin kanavalle johtavan Punaisenmeren kautta huthien iskujen vuoksi.

U.S. assets, to include the USS LABOON (DDG 58) and F/A-18 Super Hornets from the Eisenhower Carrier Strike Group, shot down twelve one-way attack drones, three anti-ship ballistic missiles, and two land attack cruise missiles in the Southern Red Sea that were fired by the… pic.twitter.com/vRQ5e6Au6d

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 26, 2023