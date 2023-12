Nopea muutos: USA kokoaa valtavaa sotilasvoimaa Punaisellemerelle

Useat rahtilaivoja operoivat yritykset ovat ilmoittaneet lopettavansa toistaiseksi liikennöinnin Suezin kanavalle johtavan Punaisenmeren kautta.

Taustalla ovat Iranin tukemien Jemenin huthikapinallisten lisääntyneet raketti- ja lennokki-iskut kaupallisia aluksia vastaan. Huthitaistelijat ovat ilmoittaneet tulittavansa Israeliin suuntaavia tai siihen kytköksissä olevia aluksia, mutta myös muut kauppalaivat ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi.

Yhdysvallat pyrkii estämään kriisiä laajenemasta alueelliseksi konfliktiksi, joka voisi vetää taisteluihin mukaan myös Saudi-Arabian ja Iranin. Maan puolustusministeriö Pentagonista vahvistetaan Times-lehdelle, että Bab el Mandebin salmen lähialueelle on koottu viime viikkojen aikana enemmän sotakalustoa kuin useisiin vuosikymmeniin.

Adeninlahdelle saapui hiljattain Nimitz-luokan lentotukialus USS Dwight D. Eisenhowerin johtama laivasto-osasto. Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjä USS Laboon on lisäksi valmiudessa Punaisellamerellä. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin kokoavansa ainakin 19 valtiota kattavan kansainvälisen koalition alueen partioimiseksi ja siviilialusten turvaamiseksi.

Pentagon kiistää olevansa tällä hetkellä suorassa konfliktissa huthiliikkeen kanssa, vaikka amerikkalaisalukset ovat ampuneet alas useita huthien lennokkeja ja ohjuksia. USS Carney -hävittäjä ilmoitti viikonloppuna tuhonneensa 14 huthien droonia.

Kansainvälisen meriliikenteen kannalta haasteena on, että Panaman kanavaan vaikuttava kuivuus on vähentänyt vaihtoehtoisia reittejä. Eurooppaan suuntaavat rahtialukset joutuvat kiertämään Afrikan mantereen välttäessään Suezin kanavaa, mikä pidentää matka-aikaa ja lisää kustannuksia. Tämä heijastuu ekonomistien mukaan lopulta kuluttajahintoihin.

Itäisellä Välimerellä partioi lisäksi USS Gerald R. Ford -tukialusosasto, jota johtaa 6. laivaston komentaja, vara-amiraali Thomas Ishee. Alueella on kolme maihinnousualusta, joiden mukana on 2 400 merijalkaväen sotilasta. Tavoitteena on luoda pelotevaikutusta erityisesti Israelin pohjoisrajaa uhkaavaa Hizbollah-miliisiä kohtaan, minkä toivotaan ehkäisevän Hamasin ja Israelin välisen sodan laajenemisen.