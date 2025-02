Sosiaalinen media ja algoritmit tuhoavat demokratiamme

Kansanvaltaa ajatellaan itsestään selvänä asiana. Koetaan, että kaikkien yhteinen päämäärä on ideologisista eroista huolimatta yhteinen.

Toisaalta demokratia ymmärretään väärin. Ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että jokainen saa ällinsä läpi – jollei muuten niin aktivismilla ja suuoralla toiminnalla.

Maailmalla aito kansanvalta on yhä ahtaammalla. Suuret autoritaariset maat – kuten Kiina ja Venäjä – ovat yhä autoritaarisempia. Tiedotus on valtion hallussa ja vaalit eivät ole demokraattisia.

Sosiaalinen media vaikuttaa. Somessa monimutkaiset asiat yksinkertaistuvat ja pelkistyvät. Algoritmit koukuttavat ääriliikkeiden mielipiteisiin. Syntyy vastakkainasettelua, pelkoja ja vihaa.

Kansanvalta rakentuu yhteistyölle. Nyt maailmalla on yhä vaikeampi muodostaa enemmistöhallituksia. kun vastakkainasettelu on niin voimakasta.

Suomessa kansanvalta toimii, mutta huonot ilmiöt meilläkin lisääntyvät. Valtiopäiväneuvos Tapani Tölli listasi Helsingin Sanomissa ongelmia jättäessään eduskuntatyön. Politiikasta on tullut pinnallisempaa. Pitkäjänteisyys on kadonnut ja päätöksentekokyky heikentynyt. Politiikkaa ja journalismia vaivaa historiattomuus. Isot ja pienet asiat menevät sekaisin. Päivän kohut hallitsevat julkisuutta.

Vallan keskittyminen harvojen käsiin on kansanvallan vihollinen. Kriittisenä aikana kansanvallan on tärkeä toimia. Suomessa kaikkien keskeisten ulko-, turvallisuus- ja eurooppapolitiikan paikkojen keskittäminen on ollut hyvin lyhytnäköistä.

Suuri huoli on nyt siitä, että isot maat katsovat oikeudekseen muiden maiden valloittamisen. Venäjä on jo valloitussodassa ja Kiinassa ja USA:ssa puheet kovenevat.

Iso huoli on myös se, että maailmanpolitiikan johtamiseen on tullut yhdysvaltalaisen kiinteistöbisneksen huonoimpien tapojen mukainen uhkaaminen ja yksittäisten itsekkäiden diilien tekeminen. Tähän liittyy, että uudenlaiset oligarkit pyrkivät käyttämään isoa valtaa ohi kansanvallan. Elon Musk ottaa vallan minkä saa. Ei hyvää heilu.

Aina on kuitenkin toivoa. Toivo lähtee lähidemokratiasta kaikkialla. Sitä pitää vahvistaa. Toimivaa kansanvaltaa pitää nyt puolustaa kaikkialla.