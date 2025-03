Sosiaalimenot uhkaavat asevoimien vahvistamista Britanniassa

Britanniassa on vaadittu merkittäviä panostuksia asevoimiin muuttuneen turvallisuusympäristön ja Venäjän luoman uhkan vuoksi.

Haasteena on, että maan laivastolla on ollut vaikeuksia saada riittävästi henkilökuntaa kaikkien alusten pitämiseksi toimintakunnossa. Varat puolustusmenojen kasvattamiseen pitäisi myös löytää jostain.

Britannian kansantaloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea, ja jopa työväenpuolue on joutunut tekemään vaikeita leikkauspäätöksiä etuuksiin ja sosiaalivaltion muihin osiin. Menokuri on Telegraph-lehden mukaan kiristänyt tunnelmaa pääministeripuolueessa ja kärjistänyt sen sisäistä kahtiajakoa.

Holtittomasti laajentuneen hyvinvointivaltion seurauksena julkiset menot ovat jatkaneet kasvuaan. Brittimediassa on ihmetelty, miten esimerkiksi ADHD-diagnoosin saaneiden henkilöiden etuuksiin voi upota puoli miljardia puntaa vuodessa. Sosiaalisen median TikTok-palvelusta löytyy videoita, joissa ”sickfluensserit” antavat vinkkejä PIP-työkyvyttömyysetuuksien maksimoimiseksi.

Näihin uppoaa Britanniassa yli 20 miljardia euroa vuosittain. Hallituksen julkaisemien tietojen perusteella etuushakemukset hyväksytään 30 prosenttia todennäköisemmin puhelin- ja videoyhteydellä. Etäyhteyksien käyttö työkyvyttömyyshakemusten käsittelyssä yleistyi pandemia-aikana.

PIP-maksuja voi saada noin 800 euroa kuukaudessa henkisiin ja fyysisiin vaivoihin liittyen. Työväenpuolueen ministerien kerrotaan huolestuneen siitä, kuinka usein näitä maksuja käytetään väärin.

Jopa 20 prosenttia uusien autojen hankinnoista tehdään Motability-hankkeen rahoituksella. Sen alkuperäinen tavoite oli tukea vammaisten ja heidän perheenjäsentensä liikkumista. Valtio maksaa vakuutuksen, huollon ja uudet renkaat. Uuden auton saa joka kolmas vuosi.

Sosiaalimenoihin joudutaan luultavasti tekemään mittavia leikkauksia, sillä sosiaalivaltion kasvattaminen tehtiin vahvan talouskasvun aikana, jolloin puolustusmenoja pystyttiin vähentämään. Nyt maata joudutaan aseistamaan uudelleen olemattoman kasvun ja kohonneiden korkojen aikakaudella.

– Jos nykyinen hyvinvointivaltio halutaan pitää yllä väestön kasvaessa ja ikääntyessä, ja samalla myöskin käyttää enemmän rahaa puolustukseen, niin sitten pitää hyväksyä tiukempi verotus, Institute for Fiscal Studies -tutkimuslaitoksen asiantuntija Ben Zaranko toteaa.

Britannian pääministeri Keir Starmer on vakuuttanut, että asemenojen kasvu rahoitetaan etsimällä säästökohteita muualta. Veroja ei haluta korottaa, koska maan verotaakka on tällä hetkellä korkeimmalla tasollaan vuoden 1948 jälkeen.

Viidesosa Britannian bruttokansantuotteesta menee terveys- ja hyvinvointimenoihin. Työikäisten aikuisten sairaus- ja työkyvyttömyysmaksuihin uppoaa lähes yhtä paljon rahaa kuin maan asevoimiin.