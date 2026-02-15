Sosiaalialan työriitaan ei sopua, edessä lakko

Sekä sosiaalialan yksityisiä työnantajia edustava Hali ry että työntekijöitä edustava JHL ry ovat hylänneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Osapuolet kertovat asiasta tiedotteissaan.
Neuvotteluissa oli työntekijäpuolelta mukana JHL:n myös Talentia, Salli ry ja Sote ry. Nämä liitot olisivat hyväksyneet ehdotuksen.
Valtakunnansovittelijan ehdotuksen mukaan alan palkat olisivat nousseet 28 kuukauden sopimuskaudella 6,1 prosenttia.
Riidan vuoksi JHL järjestää valikoituihin yksityisen sosiaalialan työpaikkoihin sekä kohdennetusti Halin jäsenyrityksiin kohdistuvan lakon alkavan viikon tiistain ja torstain välillä. Lisäksi muut työtaistelutoimenpiteet, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokiellot jatkuvat.
JHL:n mukaan valtakunnansovittelijan sopuehdotus ei olisi korjannut palkkakuoppaa, vaan syventänyt sitä entisestään.
– Arvomme eivät ole kaupan, eivätkä JHL:n tavoitteet toteudu riittävästi. Siksi emme voineet hyväksyä esitystä, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström kertoo.
Ekströmin mukaan alan palkkaero julkiseen sektorin sote-sopimukseen verrattuna on kasvanut jo pitkään, eikä sovintoehdotus olisi muuttanut tätä. Lisäksi JHL arvostelee sitä, että kun palkkoja nostetaan prosentuaalisesti samalla tavalla kaikilla aloilla, matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkakuopat vain syvenevät.
– Valtakunnansovittelijan olisi tullut katsoa tasa-arvoasioita esityksessään paremmin, Ekström sanoo.
Työnantajapuolen edustaja taas piti sovintoehdotusta monilta osin hyvänä, mutta katosi, että palkankorotuksia olisi pitänyt kohdentaa erityisesti uusille alalle tuleville työntekijöille. Halin työmarkkinajohtajan Kati Virtasen mukaan ehdotuksessa suurimmat korotukset olisivat kohdistuneet korkeimpiin kokemuslisiin.
– Ikääntyvänä yhteiskuntana meidän on tärkeää huolehtia, että työ sosiaalialalla houkuttelee sekä koulutuspolkuaan etsiviä nuoria että eri-ikäisiä alanvaihtajia, Virtanen toteaa.
Työmarkkinajohtaja korostaa, ettäyksityinen sosiaalipalveluala on merkittävä työllistäjä, joka haluaa rakentaa vastuullista työelämää pitkäjänteisesti.
– Yksityisen sosiaalipalvelualan toimijat tuottavat pääosin julkisia palveluita, joihin valtiontalouden tiukka tilanne vaikuttaa, Virtanen sanoo.
– Yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu on sosiaalipalvelualalle taloudellisesti suuri ponnistus, joten palkankorotusten järkevä kohdentaminen on erittäin tärkeää.