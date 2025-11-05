”Sopivaa jännitettä joka suuntaan” – Markus Lohi väläyttää keskustalle mieluista hallituspohjaa

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi yhtyy ryhmäjohtaja Antti Kurvisen näkemykseen, ettei keskustalla ole halua lähteä mukaan SDP:n vetämään punavihreään hallitukseen.

Kurvinen otti asiaan kantaa Facebook-kirjoituksessaan. Lohi toteaa Verkkouutisille, että hänen näkemyksensä on täsmälleen sama kuin Kurvisella.

– Minulla on ihan sama tunne.

Lohen mukaan keskustan aktiivisille toimijoille jäi viime kaudesta ”laaja tunne” siitä, että kyseinen hallituspohja ei toiminut.

– Keskusta koki, että aina kun hallituksen sisällä oli erimielisyyttä, asetelma kääntyi lopulta 4-1. Me olimme yksin ja eihän se näin toimi.

Lohi korostaa, että keskusta ei ole sinänsä sulkemassa yhtään puoluetta hallitusyhteistyön ulkopuolelle.

– Tämähän ei siis tarkoita sitä, etteikö keskusta voisi olla sosiaalidemokraattien kanssa samassa hallituksessa, toteaa Lohi.

Eikä sitä, etteikö keskusta voisi lähteä mukaan SDP:n vetämään hallitukseen?

– Ei, sellaista en lähde sanomaan missään tapauksessa.

Markus Lohi nostaa tässä yhteydessä esiin taannoisen Jyrki Kataisen (kok.) johtaman sixpack-hallituksen, joka joutui ristipaineeseen niin ikään kokoonpanossa mukana olevien vasemmistopuolueiden kanssa.

– Suomi on kuitenkin isossa kuvassa ei-vasemmistolainen. Vaikka kannatukset heittelevät, suomalaisten enemmistö on aika lailla keskitien porukkaa, sellaista ei-vasemmistolaista.

No miltä kolmen suuren hallituspohja tuntuisi? Mukana siis olisivat SDP, kokoomus ja keskusta?

– Sellaista ei kannattaisi minusta poissulkea missään tapauksessa. Vaalithan ratkaisevat, mutta ei kannattaisi poissulkea. Siinä olisi sopivaa jännitettä joka suuntaan, ja kuitenkin äärilaidat olisivat vähän kuin ulkona.

Entä (Juha) Sipilän hallituksen porvaripohja (kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset)?

– En sinänsä poissulje mitään, mutta kuten äsken ehkä vähän rivien välistä sanoin, minusta olisi hyvä, jos maltilliset keskitien voimat vahvistuisivat Suomessa. Politiikka on edelleen kompromissien taidetta.