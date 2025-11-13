Verkkouutiset

Karoliina Partanen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sometili julkaisee sukkahousujen käyttäjien kuvia, kansanedustaja suuttui naisvihasta

  • Julkaistu 13.11.2025 | 12:14
  • Päivitetty 13.11.2025 | 14:07
  • Politiikka
Karoliina Partasen mukaan naisilla on oikeus pukeutua haluamallaan tavalla.
Valokuvat kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partasesta (kok.) ovat päätyneet erikoiselle Instagram-tilille. Hän kertoo asiasta Facebookissa.

– Minua kuvattiin eduskunnassa kansanedustajien esittelyä varten. Kuvista tuli mielestäni varsin onnistuneita. Halusin laittaa jotakin värikästä päälle ja valitsin kuvan mukaisen vihreän mekon. Ja laitoin sukkahousut jalkaan. Olen julkaissut kuvia muutaman viikon ajan sillä seurauksella, että kuviani jaetaan yhdellä tietyllä Instagram-tilillä, Partanen kertoo tapauksen taustoista.

– Toiminta ei ole lailla kiellettyä, eikä jakaja syyllisty rikokseen. Minua kuitenkin häiritsee se, että kuvia julkaistaan tilillä, joka keskittyy julkaisemaan julkisuudessa olevista sukkahousuja käyttävistä naisista kuvia, hän jatkaa.

Partanen toteaa, että joku voisi ajatella näkyvyyden ja kuvien jakamisen olevan kansanedustajalle hieno asia. Hän kuitenkin avaa kirjoituksessaan, mikä häntä asiassa risoo.

– Naisvihan yksi muoto on esineellistäminen, ulkonäön kommentointi ja halventaminen. Asiasta voi olla eri mieltä, mutta kanava, joka keskittyy sukkahousuja käyttävien naisten kuvien julkaisemiseen ja arvosteluun, on esineellistämistä. Esineellistäminen pitää yllä sukupuolihierarkiaa ja voi johtaa naisvihan muihin muotoihin, Partanen kirjoittaa.

Partanen kertoo, ettei hän aio muuttaa pukeutumistaan.

– Sen sijaan toivon, että näitä julkaisuja tekevä muuttaisi käyttäytymistään. Naisilla on oltava lupa pukeutua haluamallaan tavalla joutumatta naisvihan kohteeksi.

Uusimmat
