Sofia Virta jättää TPS:n hallituksen Pride-paitakohun jälkeen

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei jatka jääkiekkojoukkue Turun Palloseuran eli TPS:n hallituksessa. Jääkiekkoseura ilmoittaa asiasta tiedotteessa.

– Kiitämme Sofiaa hänen panoksestaan seuran hyväksi. Hän toi meille paljon osaamista erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. TPS:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö jatkuu entistä määrätietoisemmin. TPS on sitoutunut rakentamaan jääkiekkokulttuuria, jossa jokainen on tervetullut – ja tämä sitoumus ei ole yhden henkilön varassa vaan koko organisaation yhteinen linja, sanoo HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen tiedotteessa.

Virran eron taustalla on hänen ympärillään viime päivinä vellonut kohu. Kohu sai alkunsa, kun TPS:n hallituksessa istunut Virta arvotti sosiaalisen median tilillään joukkueen pelaajaa Veli-Matti Savinaista kovasanaisesti arvostelevan kirjoituksen. Kirjoituksessa Savinaista arvosteltiin siitä, että hän ei suostunut pelaamaan Pride-teemaisessa pelipaidassa viime lauantain ottelussa.

Kirjoitus ei ollut Virran itsensä kirjoittama, mutta hän jakoi sen saatteella ”lukusuositus”. Sittemmin Virta poisti kyseisen julkaisun.

TPS pyysi myöhemmin Virran toimintaa Savinaiselta anteeksi.

– Haluan kiittää TPS:ää yhteisistä vuosista. Toivon joukkueelle menestystä loppukevääseen sekä seuralle rohkeutta jatkaa tärkeää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä urheilussa myös tulevaisuudessa. Tässä ajassa se on ehkä tärkeämpää kuin koskaan, Sofia Virta toteaa tiedotteessa.

Tiedotteessa TPS ei suoraan kerro, erotettiinko Virta vai erosiko hän itse. Virta julkaisi pian eroilmoituksen jälkeen sosiaalisen median kanavissaan viestin, jonka mukaan hän päätti erota itse. Kirjoituksen perusteella Virta ei näe toiminnassaan mitään väärää.

– Minulle arvot ovat asia, josta en tingi, Virta kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.