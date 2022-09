Sofi Oksanen varoittaa: Tätä länsi ei ymmärrä Venäjän propagandasta

Venäjän propagandan tarkoituksena on hämmentää ja testata uusia ideoita, arvioi menestyskirjailija Sofi Oksanen. Vladimir Putinin pitkäaikaisena kriitikkona ja etenkin Viron neuvostomiehityksen kuvaajana tunnettu Oksanen kommentoi asiaa Twitterissä.

Oksasen mukaan lännessä tartutaan herkästi venäläisessä mediassa esitettyihin, Kremlin virallisesta linjasta poikkeaviin näkemyksiin. Lännessä ei ymmärretä Venäjän propagandan luonnetta, hän toteaa.

– Ideana on hämmentää. Ideana on levittää erilaisia ja keskenään ristiriitaisia tulkintoja, Oksanen kirjoittaa.

Vaikka venäläinen yhteiskunnallinen keskustelu pyritään naamioimaan lännen moniäänistä keskustelua muistuttavaksi, ei mikään valtiontelevisossa lausutusta ole sattumaa, Oksanen muistuttaa.

– Venäjällä nosteessa olevat narratiivit saattavat olla koepalloja, joilla testataan ihmisten suhtautumista eri ajatuksiin.

Lännen ei Oksasen mukaan pidä takertua valtiontelevisiossa esitettyihin, virallisesta linjasta poikkeaviin lausuntoihin. Tästä tilanteesta ei ole nopeaa ulospääsyä, kirjailija ennustaa.

– Keskittykää Ukrainan auttamiseen, älkää odottako Kremlistä nousevaa salaperäistä pelastajaa, Oksanen kehottaa.

Tavoitteen on oltava ”venäläisen kolonialismin” lopettaminen, ei Putinia yhteistyökykyisemmän johtajan odottaminen, hän sanoo.

Nadezhin said:"It’s absolutely impossible to defeat Ukraine using the resources and colonial war methods with which Russia is trying to wage war”.Using a word "war" might sound shocking in a country where the war is still officially " a special military operation." (2/x) — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) September 17, 2022

All this is camouflaged like a mimcry of Western public debate where you can hear different voices. In Russia, the rising media narratives might be just testing waters to see how people react to different ideas. (4/x) — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) September 17, 2022

But wishful thinking of the West, and the willingness to grasp any straw that might offer a quick way out of this hell, is something that can be precarious. There's no quick way out of this. Keep focused. (6/x) — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) September 17, 2022