Venäjän räjähdedrooni lähestyy Ukrainan joukkojen ajoneuvoa. / mil.ru

Sodassa käännekohta, paine kasvaa useassa suunnassa

Asiantuntijan mukaan rintamatilanne on heikentynyt Ukrainan kannalta.
Ukrainan joukot ovat käyneet kiivaita taisteluita hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin ja Harkovan itäosissa sijaitsevan Kupjanskin luona.

Sotilasasiantuntija Konrad Muzyka arvioi, että viimeiset kaksi viikkoa voivat muodostua sodan kannalta ratkaiseviksi. Venäjä on edennyt useilla eri rintamalohkoilla ja laajentanut iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, minkä lisäksi Ukraina joutuu aloittamaan talvikauden ”vakavan systeemisen paineen” alaisena.

Viime viikolla Venäjän joukot saivat aikaan taktisen läpimurron Zaporižžjan alueella sijaitsevan Huljaipolen pohjoispuolella ja miehittivät noin 130 neliökilometriä.

– Yli 50 prosenttia Venäjän etenemisestä tapahtui tällä suunnalla. Tämä viikko on menossa kohti samanlaista lopputulosta. Tilanne Siverskin lähellä heikkenee venäläisjoukkojen ylitettyä joen ja saatua aikaan sillanpääaseman Dronivkan ja Platonivkan lähelle. Jampil on jäämässä saarroksiin. Venäläisjoukot ovat 17 kilometriä Slavjanskin pohjoispuolella, Konrad Muzyka toteaa tilannekatsauksessaan.

Kreml on keskittänyt drooni- ja ohjushyökkäyksensä Ukrainan ydinvoimaloiden käyttämiin sähköasemiin ja maakaasukohteisiin. Tämä on aiheuttanut sähkökatkoja ja ydinvoimaloiden tilapäisiä alasajoja.

– Ukrainan kaukoiskut Venäjän öljynjalostamoita, logistiikkaa ja polttoainevarikkoja vastaan ovat tehokkaita, mutta vaikutus Venäjän maaoperaatioihin jää edelleen rajoitetuksi, Muzyka sanoo.

Ukrainan suurimmiksi haasteiksi hän mainitsee pulan ilmatorjunnan ammuksista ja jalkaväestä, taloudellisen epävakauden, energiasektorin häiriöt ja viimeaikaisen korruptiokohun.

Hän arvioi, ettei Naton itäisellä sivustalla ole välitöntä uhkaa konfliktin laajenemisesta. Moskova kuitenkin jatkaa ja laajentaa hybriditoimintaansa länttä vastaan.

– Puolan rautatiesabotaasi 15.-16. marraskuuta toteutettiin toimijoilla, jotka tulivat maahan ja poistuivat Valko-Venäjän kautta. Tämä osoittaa Minskin toimivan väylänä venäläiselle hybriditoiminnalle, Konrad Muzyka toteaa.

Venäläiset jatkavat hyökkäyksiä muun muassa Huljaipolen lähellä. / deepstatemap.live

