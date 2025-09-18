”Sodalla Ukrainaa vastaan on paljon laajemmat tavoitteet”

Venäjän painostaminen hyökkäyssotansa lopettamiseen on osoittautumassa paljon vaikeammaksi kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuvitellut. Samaan aikaan Ukrainan turvallisuuden takaaminen sen jälkeen, kun sotatoimet aikanaan päättyvät, on tärkeämpää kuin koskaan, Yhdysvaltain entinen Nato-suurlähettiläs Ivo Daalder sanoo Foreign Affairs -lehdessä.

Jotta Ukrainan turvallisuutta voidaan vahvistaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, Euroopan on hänen mukaansa ensinnäkin tunnustettava Ukrainan omien asevoimien rooli ja ukrainalaisten vankkumaton sitoutuminen maansa suvereniteetin ja itsenäisyyden puolustamiseen.

Eurooppalaisten kumppanien tulisi hänen mielestään olla valmiita myös sijoittamaan Ukrainaan ja sen lähialueille merkittäviä maa-, meri- ja ilmavoimien joukkoja ja kalustoa Venäjän mahdollisen uuden hyökkäyksen varalta.

– Tällainen sitoutuminen lähettäisi Venäjälle selkeän viestin siitä, että Ukraina on Euroopan ensimmäinen puolustuslinja, Chicago Council on Global Affairs -ajatushautomoa nykyisin johtava Daalder toteaa.

Venäjän kanssa aikanaan solmittava rauhansopimus ei saisi hänen mukaansa asettaa rajoituksia Ukrainan asevoimille eikä maan suvereniteetille ja itsenäisyydelle. Eurooppalaisten joukkojen sijoittamisesta Ukrainaan päättävät Ukraina ja sen eurooppalaiset kumppanit – ei Kreml, hän painottaa.

Euroopan on hänen mukaansa jo nyt jatkettava Ukrainan varustamista kehittyneillä ilmapuolustusjärjestelmillä, hävittäjillä ja ohjuksilla, joita maa tarvitsee puolustautuakseen hyökkääjää vastaan.

– Vaikka Trumpin hallinto on tehnyt selväksi, ettei se ei aio enää maksaa Ukrainan puolustuksesta, Trump on suhtautunut myönteisesti siihen ajatukseen, että Euroopan maat ostavat amerikkalaisia aseita Ukrainalle. Osa ensimmäisistä suurhankinnoista, kuten Saksan ja Norjan rahoittamat Patriot-ilmapuolustusjärjestelmät sekä Tanskan ja Alankomaiden ostamat lähes tuhat ilmasta maahan -ohjusta – ovat jo matkalla Ukrainaan, hän toteaa.

Euroopan maiden on hänen mukaansa varauduttava lähettämään Ukrainaan myös vähintään neljä taisteluprikaatia, lisää ilmapuolustusjärjestelmiä, pitkän kantaman vaikuttamiskykyä ja nopeasti liikuteltavia joukkoja, jotka ovat valmiita ja kykeneviä taistelemaan Venäjän armeijaa vastaan.

Lisäksi Euroopan olisi Daalderin mielestä osoitettava vähintään 200 hävittäjää turvaamaan Ukrainan ilmatilaa ja suojaamaan sen maavoimia Venäjän ilmaiskuilta. Mustallemerelle tulisi sijoittaa merkittävä eurooppalainen laivasto-osasto Ukrainan rannikon ja meriyhteyksien turvaamiseksi.

– Venäjän sodalla Ukrainaa vastaan on paljon laajemmat tavoitteet kuin itsenäisen maan alistaminen. – – Kaikkien eurooppalaisten – ja myös amerikkalaisten – rauha ja turvallisuus edellyttävät turvallista, suvereenia ja itsenäistä Ukrainaa. Nyt on Euroopan tehtävä päättää, onko sillä viisautta ja tahtoa tämän toteuttamiseen, Daalder kiteyttää.