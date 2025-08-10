– Venäjän federaation yli kolmen vuoden täysimittaisen aseellisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaa vastaan Slovakian tasavallan pääministeri Robert Fico ei vieläkään ymmärrä tämän rikollisen hyökkäyksen todellisia syitä ja hyökkääjävaltion kanssa toimimisen vaaroja, Ukrainan ulkoministeriön kommentissa todetaan Ukrinformin mukaan.

– On valitettavaa, että EU:n jäsenvaltion hallituksen päämies antaa itsensä turvautua avoimesti loukkaavaan retoriikkaan Ukrainaa ja Ukrainan kansaa kohtaan, jotka jatkavat sankarillista vastustusta Venäjän hyökkäykselle ja puolustavat maataan koko Euroopan mantereen turvallisuuden nimissä, ministeriö jatkaa.

Ukraina myös varoitti epäystävällisten kansanperinteen allegorioiden käytöstä ja yrityksistä nostaa puolueen poliittista arvovaltaa tällaisten lausuntojen avulla.

– Tällaiset kevytmieliset lausunnot loukkaavat kaatuneiden muistoa, miljoonien ukrainalaisten perheiden kärsimystä ja vapauden puolesta taistelevien uhrauksia, ministeriö lisäsi.

Ministeriö totesi arvostavansa suuresti kansainvälisten kumppaneiden Ukrainalle antamaa kokonaisvaltaista tukea, jotka johdonmukaisesti puolustavat itsenäisten valtioiden alueellisen koskemattomuuden periaatteita, kansainvälistä oikeutta ja globaalin järjestyksen säilyttämistä.

– Tätä taustaa vasten Robert Ficon lausunnot ovat jyrkässä ristiriidassa hyvän naapurisuhteen, solidaarisuuden ja keskinäisen kunnioituksen hengen kanssa, jota Slovakian kansa on jatkuvasti osoittanut Ukrainaa kohtaan. Näin ollen herra Fico osoittaa myös epäkunnioitusta omaan kansaansa kohtaan, ministeriö korosti.

Aiemmin Fico sanoi, että Ukraina kärsisi joka tapauksessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisen tulevan huippukokouksen seurauksena Alaskassa. Fico vertasi Ukrainaa ruohoon norsujen taistelun aikana.

Fico muisteli vanhaa afrikkalaista sananlaskua, jota hän usein toistaa: ”Ruoho kärsii, olivatpa norsut tappelemassa tai rakastelemassa.” Hän huomautti, että riippumatta siitä, miten norsujen väliset neuvottelut 15. elokuuta päättyvät, ruoho – tässä tapauksessa Ukraina – kärsii.