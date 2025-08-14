Skuutteihin kokeillaan nyt sentintarkkaa pysäköintiä

Sähköpotkulautojen määrän nopea kasvu on tuonut mukanaan pysäköintisääntöjen noudattamiseen ja jalkakäytävien tukkimiseen liittyviä haasteita. Tämä on hankaloittanut jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista.
Helsinki on puuttunut ongelmiin nimeämällä erityisiä, rajoitettuja sähköpotkulautojen pysäköintialueita. Nyt käynnistyvän uuden pilotin tavoitteena on sujuvoittaa sähköpotkulautojen pysäköintiä entisestään uutta sensoriteknologiaa hyödyntämällä.
Tarkoitus on, että jatkossa sähköpotkulautaa ei pysty jättämään keskelle katua, vaan taksamittari jatkaa pyörimistä, kunnes lauta on pysäköity sentilleen oikeaan paikkaan.
Kyseessä on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, Forum Virium Helsinkingin ja norjalaisen teknologiayrityksen Sparkpark AS:n kolme kuukautta kestävä hanke.
– Pilotti on hyvä esimerkki siitä, miten Helsingissä pyrimme löytämään älykkäitä ratkaisuja jo tunnistettuihin haasteisiin ja kehittämään tulevaisuuden liikenneturvallisuustoimenpiteitä, projektipäällikkö Noora Reittu kokeilua koordinoivasta Forum Virium Helsingistä kertoo tiedotteessa.
Helsingissä tällä viikolla alkanut pilotti tuo norjalaisen Sparkparkin digitaalisen pysäköintijärjestelmän kokeiluun neljälle keskeiselle alueelle: Pasilan Tripla-ostoskeskukseen, Kalasataman Redi-ostoskeskukseen, Kallion kesäkatujen ympäristöön sekä ja Esplanadien ja Kauppatorin alueelle.
Kokeilu puuttuu yleiseen ongelmaan, jossa sähköpotkulaudat kasaantuvat sumpuiksi niin, että tiettyjen alueiden pysäköintikapasiteetti ylittyy.
Kokeiltavan sensorijärjestelmän tarkat sijaintitiedot varmistavat, että sähköpotkulaudat pysäköidään vain niille varatuille paikoille.
– Uskomme, että muidenkin kuin itse sähköpotkulautoja käyttävien näkökulman huomioiminen ennakoivasti tulee mullistamaan kaupunkiliikenteen – sen sijaan, että reagoitaisiin rankaisemalla sähköpotkulautailijoita ja operaattoreita pysäköintisakoilla, sanovat Sparkparkin perustajat Igor Pancevski ja Thomas Bråten.
– Testaamme teknologian toimivuutta myös haastavissa paikoissa, kuten Triplan pysäköintitunnelissa, joissa on heikko GPS-signaali, sekä muilla alueilla, joihin kasaantuu suuria määriä sähköpotkulautoja Reittu lisää.