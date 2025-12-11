SKLS: Opettaja rikkoi koululaisen puhelimen, kaupunki osti uuden

Porilaisen koulun opettaja rikkoi oppilaan puhelimen huolimattomuuttaan. Asiasta kertoo Satakunnan Kansa Länsi-Suomi.
Vahinko sattui, kun opettaja palautti oppilailta pois kerättyjä puhelimia päivän päätteeksi. Puhelin putosi opettajan kädestä ja puhelimen näyttöön tuli toimintahäiriö.
Porin kaupunki joutui maksamaan aiheutuneen vahingon oppilaalle. Korjaus olisi maksanut tarvikkeineen 209,98 euroa. Kaupunki päätyi hankkia oppilaalle kokonaan uuden laitteen 129 euron hintaan.
