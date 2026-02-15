Sisäministeri Mari Rantanen vierailee Irakissa

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) on vierailulla Irakissa, sisäministeriö kertoo tiedotteessaan.
Rantanen tapaa Irakin pääministeri Mohammed Shia al-Sudanin, sisäministeri Abdul Amir al-Shammarin sekä muuta maan valtiojohtoa. Tapaamisten tarkoitus on vahvistaa kahdenvälisiä suhteita sisäisen turvallisuuden alalla sekä edistää yhteistyötä paluukysymyksissä.
– Irak on Suomelle ja EU:lle keskeinen kumppani muun muassa terrorismintorjunnassa, jossa Irakin viranomaisten panos on merkittävä. Suomi tukee terrorismin vastaista työtä osana EU:ta ja erityisesti kansainvälisen Isisin vastaisen koalition jäsenenä. Terrorismin vastainen työ Irakissa vahvistaa myös Suomen turvallisuutta, Rantanen sanoo.
Rantasen mukaan Suomi arvostaa myös sujuvaa ja yhä kehittyvää paluuyhteistyötä sekä Irakin tukea Suomen kohtaaman laittoman maahantulon ilmiön torjunnassa.
– On tärkeää, että turvapaikka- ja oleskelulupajärjestelmämme toimii ja että kielteisen päätöksen saaneet henkilöt saadaan palautettua takaisin kotimaahansa, Rantanen toteaa.