Sisäministeri Mari Rantanen: Pitää kertoa venäläisväestölle, että Venäjä on syypää

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vastasi eduskunnan budjettikeskustelussa esitettyihin kysymyksiin itärajan tilanteesta.

– Aivan kuten täällä erinomaisesti kuvattiin, tämä ei ole turvapaikkakysymys, tämä ei ole maahanmuuttopoliittinen kysymys, tämä on yksinomaan turvallisuuspoliittinen kysymys. Tämä on hybridihyökkäys, ministeri Mari Rantanen sanoi.

– Se tarkoittaa siis sitä, että Venäjä päästää omaan maahansa henkilöitä sinne oleskelemaan täysin laillisesti. Venäjä myöntää heille luvan oleskella Venäjällä, ja Venäjä tuuppaa näitä ihmisiä Suomen rajalle, ja Venäjä päättää, keitä meidän rajalle tulee.

Rantasen mukaan ”meidän on tässäkin maassa… kyettävä katsomaan maailmaa uusin silmin”.

– Meidän on uskallettava tällaisessakin tilanteessa katsoa sitä tosiasiaa silmään, että tässä ei ole itse asiassa kysymys kansainvälisen suojelun hakemisesta. Tässä on kysymys siitä, että Venäjä päättää, keitä Suomeen tulee.

Hänen mukaansa luonnollinen vastaus on, että näin ei voi olla. Siksi hallitus on toiminut ”erinomaisen nopeasti” käyttäen ensimmäistä kertaa uusia toimivaltuuksia täysimääräisesti, ”ja näin tulemme toimimaan jatkossakin”.

– Sen lisäksi me tulemme katsomaan, tarvitaanko vielä jotakin muuta. Mutta olennaista on se, että me emme koskaan pääse tästä eteenpäin, jos me emme uskalla todeta, että tämä ei ole turvapaikkakysymys. Muuten siihen ei löydy pysyviä ratkaisuja.

Sisäministerin mukaan ”venäläisväestölle ja ihmisille, jotka haluaisivat ylittää rajaa normaaleissa toimenpiteissä, pitäisi kertoa, että Venäjä on syypää”.

– Siihen pitää kiinnittää huomio. On nimittäin niin, että Suomihan avasi rajan, avasi kaksi rajanylityspaikkaa, joilla haluttiin mahdollistaa näille ihmisille muun muassa jouluna sukulaistensa tapaaminen, mutta Venäjä päätti toisin — Venäjä päätti toisin.

– Heille annettiin mahdollisuus. Venäjä päätti, että tämä ei käy. He ryhtyivät työntämään meille ihmisiä rajan yli, ja näin ollen Suomi joutui sulkemaan itärajan uudestaan, Rantanen kuvaili tapahtunutta.