Sirpa Pietikäinen: Energiakriisi ei johdu EU:n vihreästä siirtymästä

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan Euroopan energiakriisi ei johdu EU:n vihreästä siirtymästä.

– On itsestään selvää, että se ei johdu vihreästä siirtymästä vaan vihreä siirtymä on ainoa mahdollisuus korjata sitä, Pietikäinen sanoi toimittajille järjestetyssä tapaamisessa.

Pietikäisen mukaan Euroopan energiamarkkinoista on mahdollista tehdä kestävät vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii mittavia investointeja uusiutuvaan energiaan sekä rakennusten energia tehokkuuteen.

– Itse asiassa se on ainoa keino, millä me voimme sen tehdä siksi, että fossiiliset ovat ennemmin tai myöhemmin rajallisia ja niiden hallinta, niin kuin me nyt Venäjästä nähdään, on usein aika ikävien valtioiden käsissä.

– Se, että energian tuotanto ei ole kenenkään yhden toimijan käsissä, vakauttaa hintaa. Meillä on myös mahdollinen tulevaisuus, jossa tavalliset ihmiset saisivat jopa hieman tuottoa siitä omasta energiantuotannostaan, Pietikäinen sanoi.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön mukaan suomalaista keskustelua EU:n vihreästä siirtymästä sotkee se, että siihen liitetään usein Saksan päätös luopua ydinvoimasta.

– Se oli Saksan kansallinen ratkaisu, jonka huonoa harkintaa me voidaan ihmetellä, mutta se ei ole suomalaisten poliitikkojen tai EU-tason poliitikkojen päätös.

Niinistön mukaan Saksan päätös luopua ydinvoimasta vauhditti uusiutuvien energiamuotojen investointeja, mutta samalla se hidasti kaasun, öljyn ja kivihiilen käytön vähentämistä.

– Me ratkaisemme tämän vahvasti uusiutuviin nojautuen ja ydinvoima on siinä rinnalla, mutta fossiilisista päästään Suomessa kokonaan eroon tällä vuosikymmenellä, Niinistö sanoi.