Sinuhe Wallinheimo: Alkoholisääntelyn vapauttamista voidaan jatkaa

Kokoomuksen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon mukaan tuoreet tutkimustulokset osoittavat sen, että alkoholisääntelyn vastuullista vapauttamista voidaan jatkaa. Hän viittaa tuoreeseen tutkimustulokseen, jonka mukaan vuonna 2018 toteutettu alkoholilain muutos ei lisännyt alkoholin kokonaiskulutusta.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Verotutkimuksen huippuyksikön (FIT), Työn ja talouden tutkimuksen Laboren sekä Islannin ja Tampereen yliopiston tutkijoiden tuoreen raportin tärkein tulos on se, vuonna 2018 toteutettu alkoholilain muutos siirsi alkoholin myyntiä Alkosta kauppoihin, mutta kokonaiskulutus ei kasvanut.

Tutkimuksen mukaan vertailu Ruotsiin vahvistaa, että muutos johtui politiikkamuutoksesta. Kulutuksen siirtyminen päivittäistavarakauppaan ja siellä uutena sallittuihin tuoteryhmiin osoittaa, että alkoholiverolain uudistus pienensi myynnin rajoituksen aiheuttamia haittoja kuluttajille.

Myös kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisema seurantatutkimus tukee näitä tuloksia. Uudistus lisäsi ennen kaikkea suomalaisten valinnanvapautta.

– Uudistuksen tavoite oli aikoinaan juuri lisätä suomalaisten valinnanvapautta mietojen alkoholijuomien osalta. Ja siinä myös onnistuttiin, Wallinheimo katsoo tiedotteessa.

KKV:n tutkimus tarjoaa myös mielenkiintoista lisätietoa alkoholikuolleisuuden osalta. KKV:n tutkimuksen lopputuloksena todetaan, alkoholikuolleisuuden trendin taittumisen taustalla voi olla muita syitä kuin vuoden 2018 alkoholilainsäädännön muutokset.

– Vapaampaa alkoholipolitiikkaa vastustavien tahojen keskeinen argumentti vastustaa esimerkiksi nykyisen hallituksen alkoholipolitiikan muutoksia on vedota 2018 myötä lisääntyneisiin alkoholikuolemiin. Nyt tämän väitteen uskottavuus on koetuksella. KKV:n tutkimuksen mukaan alkoholikuolleisuuden laskun taittuminen vaikutti kuitenkin tapahtuneen muissa väestöryhmissä kuin niissä, jotka siirtyivät kuluttamaan vapautettuja alkoholijuomia. Lisäksi alkoholikuolleisuuden lasku on taittunut vuoden 2017 jälkeen myös useissa muissa Euroopan maissa, Wallinheimo toteaa.

Edustajan mielestä nyt valmistuneiden seurantatutkimusten viesti päättäjille onkin selkeä. Alkoholisääntelyn vastuullista vapauttamista voidaan jatkaa.

– Hallitusohjelman mukaisesti hallitus tekee puoliväliriiheen mennessä STM:n ja TEM:n yhteistyössä selvityksen 15 prosentin vahvuisten viinien myynnin vapauttamisesta. VATT:n ja KKV:n tuoreet tutkimukset kannustavat suhtautumaan positiivisesti tähän ehdotukseen, Wallinheimo päättää.