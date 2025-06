Sijoittaja IL:lle: Varallisuusvero ajaisi satavarmasti varakkaat Suomesta

Sijoittaja, yrittäjä ja tietokirjailija Kim Väisänen tyrmää SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan esityksen varallisuusveron palauttamisesta. Eloranta on perustellut veroa puolustuskyvyn parantamisella ja Ukrainan tukemisella. Hän sanoi SAK:N edustajistossa toukokuussa 1–2 promillen varallisuusveron yli 100 000 euron varallisuudesta olevan oikeudenmukainen tapa kerätä osa rahoista.

Iltalehden tavoittama Väisänen ei usko Elorannan ehdotuksen toimivuuteen.

– Vero ei toiminut aikaisemmin, eikä se toimisi nytkään. Perusteltiinpa sitä sitten puolustusmenoilla tai sotetsunamilla, hän sanoo.

Puolustusmenojen kasvu on SAK:lle ”tekosyy” palauttaa vuonna 2005 poistettu vero, Väisänen arvostelee. Norjassa varallisuusveron palautus on johtanut varakkaiden poismuuttoon, ja Väisäsen mukaan vaikutus olisi Suomessa ”satavarmasti” sama. Korvamerkittyjä veroja ei Yle-veron ohella Suomessa juuri ole, ja tälle on yrittäjän mukaan syynsä.

SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava, kansanedustaja Joona Räsänen on pitänyt keskustelua Elorannan esityksestä tervetulleena. SDP ottaa Räsäsen mukaan lopullisesti kantaa asiaan viimeistään seuraavan vaalikauden vaaliohjelmaa laadittaessa.