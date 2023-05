Sähkön siirtohinnoissa ei näy edellisellä hallituskaudella luvattuja säästöjä

Siirron perusmaksu on edullisimmillaan 3,98 euroa kuukaudessa ja kalleimmillaan 37,56 euroa kuussa.

Sähkön jakeluverkkotoiminta on luonnollisen monopolin liiketoimintaa, jota Suomessa valvoo riippumattomana viranomaisena Energiavirasto. Suomessa on 77 jakeluverkkoyhtiötä. Omakotiliitto on tehnyt pitkäjänteisesti edunvalvontaa sähkön siirtomaksujen kustannusten hillitsemiseksi.

Omakotiliitto seuraa vuosittain kunta- ja aluekohtaisesti päätettäviä maksuja, jonka lisäksi seurataan sähkön jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja julkaistaan seurantatilastoa. Tilastossa seurataan yleissiirron perusmaksua, kilowattituntihintaa ja tehomaksua näiden muutosta edellisvuoteen.

Tuoreen selvityksen mukaan sähkön jakeluverkkoyhtiöstä 17 on nostanut yleissiirron hintaa, kolme yhtiötä on laskenut ja 58 jakeluverkkoyhtiötä on pitänyt hinnan ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Selvityksen on tehnyt KTI Kiinteistötieto Omakotiliitolle.

Kalleimmat siirron perusmaksut ovat Järvi-Suomen Energialla (37,56 €/kk) Kajavella (37,30 €/kk), Kuoreveden Sähköllä (35,99 €/kk), PKS Sähkönsiirrolla (35,14), Savon Voima Verkolla (34,92 €/kk) ja Parikkalan Valolla (34 €/kk).

Halvin siirron perusmaksu on Tampereen Sähköverkolla (3,98 €/kk), Keravan Energialla (4,50 €/kk), Haukipuhtaan Sähköosuuskunnalla (4,81 €/kk), Vantaan Energian Sähköverkolla (5,00 €/kk) ja Helen Sähköverkolla (5,51 €/kk).

Kallein sähkönsiirron energiamaksu eli kilowattituntihinta, 6,07 senttiä, on Enontekiön Sähköllä. Edullisin hinta 1,69 senttiä, löytyy Rovakairalta, joka oli myös yksi energiamaksua laskeneista yhtiöistä. Hinta laski 0,27 senttiä verrattuna vuoteen 2022.

Omakotiliitto toteaa, sen huolena viime vuosina olleen nykyisen valvontamallin mahdollistamat jopa satojen miljoonien ylimääräiset ja perusteettomat kustannukset kuluttajille.

Asiaa on tarkastellut myös Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Akateeminen työryhmä, joka laati raportin valvontamallin kehittämiseksi. Raportin mukaan nykyisen valvontamallin ongelmia ovat muun muassa, että malli ei ole kustannusvastaava ja sen kiinteä oletettu pääomarakenne on aiheuttanut kuluttaja-asiakkaille useiden satojen miljoonien ylimääräiset ja perusteettomat vuosikustannukset.

Omakotiliiton näkemys on, että työryhmän raportin havainnot on ehdottomasti huomioitava, ettei tulevaisuudessa kohtuuttomien voittojen perintä ole enää mahdollista. Liitto on myös kysynyt valvontamallin epäkohtiin EU-komission näkemystä.