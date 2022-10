Siirretäänkö Valko-Venäjän tankkeja rintamalle? Asiantuntija vaatii tarkastuksia

Valko-Venäjän oppositiotoimijoiden mukaan presidentti Aljaksandr Lukashenka olisi lähettänyt maan varastoissa olevia T-72-taistelupanssarivaunuja Venäjän sotatoimien tueksi Ukrainaan.

Minskin alueella sijaitsevan 969. reservitukikohdan vaunuja havaittiin junan lavalla Orshassa 9. lokakuuta. Sosiaalisessa mediassa julkaistun videon perusteella ainakin 12 T-72A-vaunua oli matkalla kohti Venäjää. Ukrainan sotilastiedustelu on vahvistanut tiedot kalustosiirroista.

Oppositiomedian mukaan yhteensä 72 tyhjää junalavaa oli siirretty Belgorodista Minskin alueella sijaitsevaan sotilastukikohtaan 1. lokakuuta. Ensimmäiset 20 panssarivaunua lähetettiin kohti Rostovia 9. lokakuuta, josta niiden väitetään olevan matkalla Donetskiin. Panssarivaunujen on määrä saapua perille 19. lokakuuta.

International Institute for Strategic Studies -ajatuspajan ohjelmajohtaja William Alberque kehottaa länsimaita järjestämään tarkastuksia Valko-Venäjällä tilanteen selvittämiseksi.

Hän huomauttaa, että Valko-Venäjää sitoo tavanomaisia aseita koskeva TAE-sopimus, joka solmittiin vuonna 1990. Tuolloin määriteltiin ylärajat Naton ja Varsovan liiton sotilaskalustolle Euroopassa. Venäjä ilmoitti vuonna 2007 jäädyttävänsä sopimuksen soveltamisen, koska Nato-maat eivät olleet ratifioineet vuonna 1999 uudistettua sopimusta.

Taustalla oli kiista Venäjän hyökkäyksestä Georgiaan ja miehitetyille alueille jätetyistä joukoista.

– TAE-sopimus sitoo Valko-Venäjää, joten Naton tarkastajat voivat mennä valkovenäläisiin varastolaitoksiin ja kysyä, missä ovat tähän tarkastuskohteeseen liittyvät panssarivaunut, William Alberque tviittaa.

Valko-Venäjän olisi sopimuksen nojalla ilmoitettava asevoimien kalustoa koskevista merkittävistä muutoksista. Alberque muistuttaa, että asevalvontasopimusten tarkoituksena on lisätä rikkomuksista koituvien seurausten poliittista hintaa.

– On aika alkaa soveltaa TAE-sopimusta aggressiivisesti, jotta mahdolliset Valko-Venäjän siirrot Venäjälle paljastuisivat. Näin kaikki sopimuksen alainen kalusto voitaisiin varmentaa, tutkija sanoo.

❗️The Lukashenka regime hands over tanks, ammunition, and trucks to Russia. Several new trains with military equipment of the Belarusian Armed Forces removed from storage, which are being transported to Russia, were seen today. 1/8 pic.twitter.com/2gZLphe5Fw

Belarus is bound by the CFE Treaty, so NATO inspectors can go to Belarusian storage facilities and ask where are the BTs assigned to this OOV?

Belarus MUST notify any significant change in holdings, and will be in violation if they are not present and accounted for. 1/2 https://t.co/QvhbOHOnvc

— William Alberque (@walberque) October 10, 2022