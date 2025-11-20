”Siilitankit” lähestyivät Ukrainan asemia – koko kolonna tuhottiin

Ukrainan maavoimien 54. mekanisoitu prikaati on julkaissut sosiaalisessa mediassa videomateriaalia (jutun alla) Venäjän joukkojen mekanisoidun hyökkäyksen torjumisesta.
Venäläiset käyttävät nykyään vain harvoin panssaroituja ajoneuvoja ja suosivat pienten jalkaväkiryhmien hyökkäyksiä.
Nyt hyökkääjä päätti kuitenkin turvautua panssaroitujen ajoneuvojen kolonnaan. Videoilla näkyy muun muassa kaksi panssarivaunua, joihin on asennettu metallisäleikköjä ja -tankoja, jotka on suunniteltu suojaamaan niitä FPV-droonien iskuilta.
Kolonnan kärjessä kulkeva panssarivaunu lähestyy ukrainalaisten asemia, mutta puolustajan drooni iskee siihen. Ajoneuvosta alkaa nousta savua, ja se pysähtyy kulkuväylän viereen. Miehistö hyppää ulos ja yrittää paeta, mutta ukrainalaisten droonit eliminoivat heidät välittömästi.
Videot näyttävät, kuinka venäläisten koko kalusto tuhoutuu – mukaan lukien toinen panssarivaunu, johon oli asennettu samanlainen ”panssarointi drooneja vastaan”.
Räjähdedroonien luoma uhka on pakottanut Ukrainan ja Venäjän asevoimat kehittämään uudenlaisia ratkaisuja panssarivaunujen ja muiden ajoneuvojen panssaroinnin tehostamiseksi.
Yleinen ratkaisu on lisätä ajoneuvoihin häkkimäisiä metallisuojia ja metallilevyjä ottamaan vastaan osa droonien räjähdysvoimasta.
Piikkien vuoksi niiden sanotaan muistuttavan siiliä.