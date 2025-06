Shokkiarvio Britanniassa: Nigel Faragen puolue voi saada yli 400 paikkaa

Tuoreen puolueiden kannatusmittauksen perusteella Nigel Faragen johtama Reform UK saisi nyt enemmistön Ison-Britannian alahuoneesta, jos vaalit pidettäisiin nyt, kertoo brittilehti The Telegraph. Viimeksi Ison-Britannian parlamenttivaalit järjestettiin heinäkuussa 2024 ja seuraavat ovat vuonna 2029.

Ipsos-mielipidemittauksen mukaan Reform saisi äänistä 34 prosenttia äänistä, työväenpuolue 25 prosenttia ja konservatiivit jäisivät vasta kolmanneksi 15 prosentillaan. Otanta oli 1180 vastaajaa.

Kyse on Reform UK:n suurimmasta kannatuslukemasta koskaan. Puolue sai viime vuoden parlamenttivaaleissa viisi paikkaa 14,3 prosentin kannatusosuudella.

Kannatuslukeman toteutuminen tarkoittaisi Nigel Faragen pääministeriyttä ja vahvaa enemmistöä parlamentissa.

– Tämä mielipidetiedustelu osoittaa, että Reformi voi voittaa ja tulee voittamaan seuraavat parlamenttivaalit, sanoi Farage The Telegraphille.

The Telegraph muutti kannatuslukemat vaalitulokseksi. Tuon analyysin mukaan Reformi voisi saada 400 alahuoneen 650 paikasta. Puolue saisi peräti lähes 200 paikan enemmistön. Konservatiivit saisivat vain 10 paikkaa ja työväenpuolue noin 140, joka tarkoittaisi 270 paikan vähenemistä nykyisestä.

Keir Starmer epäsuosituin pääministeri

The Telegraph katsoo mielipidemittauksen kertovat työväenpuolueen kannatuksen romahduksesta, jollaista ei ole nähty sitten lokakuun 2019, jolloin Boris Johnson oli kannatuksen huipulla.

Keir Starmer taas näyttää olevan vähiten suosittu pääministeri tässä vaiheessa kauttaan koko Ipsosin vuodesta 1976 alkaneen mittaushistorian aikana. Vain 19 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä Starmeriin, kun taas 73 prosenttia oli tyytymättömiä.

Ainoastaan työväenpuolueen Gordon Brownin kannatus oli lähes yhtä alhainen (22 prosentin hyväksyntä) 11 kuukauden virassaolon jälkeen. Tässä vaiheessa kautta Tony Blairiin oli tyytyväisiä 68 prosenttia, John Majoriin 54 prosenttia ja Margaret Thatcheriin 43 prosnettia.

Reform UK on saanut kannatusta erityisesti konservatiiveilta ja työväenluokalta

Konservatiivien kannatus on heikointa koko Ipsosin mittaushistorian aikana. Vain 29 prosenttia vuoden 2024 konservatiiviäänestäjistä on tyytyväinen nykyiseen konservatiivijohtajaan Kemi Badenochiin. Luku putoaa 11 prosenttiyksiköllä, kun huomioidaan kaikki äänestäjät.

Mielipidetiedustelu ennakoi, että Britannian enemmistövaaleissa Reformia tulee auttamaan äänten jakautuminen eri puolueiden kesken. Liberaalidemokraatit saisivat 11 prosenttia ja vihreät 9 prosenttia, mikä ennustaa paikkojen saamisen olevan vaikeaa muille puolueille.

Konservatiivit ja työväenpuolue ovat molemmat menettäneet puolet vuoden 2024 äänestäjistään. Konservatiivit ovat menettäneet äänestäjistään 48 prosenttia ja työväenpuolue 64 prosenttia.

Entisistä konservatiivien äänestäjistä suurin osa on vaihtanut Reformiin. Työväenpuolueen menettämistä kannattajista 12 prosenttia on mennyt Reformille ja 13 prosenttia on jakautunut liberaalidemokraateille ja vihreille.

Sen sijaan Reformin äänestäjät ovat pysyneet uskollisina. Viime vuoden vaaleissa reformia äänestäneistä 95 prosenttia on pitänyt kantansa. Lisäksi yli neljännes viime vaaleissa äänestämättä jättäneistä äänestäisi nyt Reformia.

– Reform UK on jatkanut menestystään, jota on auttanut oman kannatuspohjan korkea innostus ja erityisesti työväenluokkaisten äänestäjien parissa, ja on vienyt ääniä sekä työväenpuolueelta että erityisesti myös konservatiiveilta, jotka eivät osoita merkkejä toipumisesta, sanoo Ipsosin kotimaan politiikan vastaava johtaja Gideon Skinner The Telegraphille.

Skinner toteaa ”pettymyksen työväenpuolueeseen olevan selvää jopa niiden joukossa, jotka äänestivät puoluetta vuonna 2024”.

– Ipsosin tutkimuksesta selviää, kuinka vaikeaa on siirtyä syvään juurtuneesta yleisesta pessimistä, mitä tulee asuinkustannuksiin, maahanmuuttoon, julkisten palveluiden tilaan ja niin edelleen, eivätkä britit näe työväenpuolueen tuovan konkreettista muutosta, jota se lupaili vuonna 2024.

Mielipidetiedustelusta selvisi, että Reformin kannattajista 60 prosenttia on alle 50-vuotiaita ja yli puolet eli 53 prosenttia heistä kuuluu alempiin yhteiskuntaluokkiin. Lisäksi 42 prosenttia heistä on ilman tutkintoa.

Nigel Farage – brittioikeiston uusvanha vaikuttaja

Nigel Farage on nykyään alahuoneen jäsen. Vuosikymmenten ajan hänen tärkein poliittinen tavoitteensa oli Ison-Britannian ero Euroopan unionista eli ”Brexit”, joka sitten toteutuikin vuoden 2020 alusta. Farage edustaa brittiläistä oikeistopopulismia ja vuonna 2023 aikakauslehti New Statesman valitsi Faragen brittioikeiston merkittävämmäksi vaikuttajaksi.

Reform UK on puolueena julistanut vähentävänsä verotusta ja maahanmuuttoa sekä lisäävänsä ja parantavansa julkisia palveluja. Keskeisenä kysymyksenä on Britanniaa on vuosien ajan koetellut avoimien rajojen massamaahanmuutto, jonka kielteiset sosiaaliset vaikutukset on huomattu myös Britannian työväenpuolueessa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Farage on tunnetaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin näkyvimpänä tukijana Britanniassa. Hän on myös ilmaissut ihailunsa Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia kohtaan, mutta myöhemmin yrittänyt sopeuttaa sanomisiaan Britannian yleiseen Venäjä-kriittiseen ilmapiiriin.

Vuosi sitten kesäkuussa Farage aiheutti Britanniassa kohun väittäen venäläispropagandan hengessä, että Venäjä ”provosoitiin” aloittamaan hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. Tosin viime maaliskuussa hän arvosteli Trumpin antavan Venäjälle liian paljon ja korosti, ettei Vladimir Putinista saa tehdä voittajaa.