Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä, ”ei euroalueen keskiarvo”

Kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että tulevan hallituksen pitää kääntää julkinen talous kuntoon.

– Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä Suomen turvallisuuden varmistamisen ohella on talouden saaminen takaisin kestävälle uralle. Suomen verrokkiryhmä tavoitteiden osalta tulee olla muut Pohjoismaat, ei esimerkiksi euroalueen keskiarvo, Heikki Autto toteaa Twitterissä.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtajan Sami Pakarisen mukaan Suomen julkisen talouden velkaantuminen on “räjähtävällä uralla”. Suomi on 15 vuoden aikana jäänyt pahasti jälkeen Pohjoismaista.

– Olimme muiden Pohjoismaiden kanssa samassa tilanteessa ennen finanssikriisiä. Sitten tuli finanssikriisi ja meille lisäksi Nokian ja paperiteollisuuden rakennemuutos. Sen perään tuli eurokriisi ja Venäjän kriisi, Pakarinen sanoo Helsingin Sanomissa.

Danske Bankin ennusteen mukaan Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on tänä vuonna 71 prosenttia. Suomen julkisen talouden velkasuhde on vielä alhainen, jos sitä vertaa muihin euromaihin. Euromaissa julkisen velan osuus on keskimäärin yli 90 prosentissa.

Sen sijaan Ruotsissa ja Tanskassa julkisen velan osuus bkt:sta laskee ennusteen mukaan jo alle 30 prosentin. Ruotsissa velkasuhde laskee 29 prosenttiin ja Tanskassa 28 prosenttiin.

