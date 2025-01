”Seuraava Hizbollah” – kaukainen aseryhmä on nousemassa uudeksi ykkösviholliseksi

Jemenin huthikapinalliset ovat laukaisseet viimeisten kahden viikon aikana kahdeksan ballistista ohjusta kohti Israelia. Tuorein niistä ammuttiin perjantaiaamuna kello 4.30.

Ohjukset on yleensä torjuttu, eikä niistä ole aiheutunut merkittävää vahinkoa. Miljoonat israelilaiset ovat kuitenkin joutuneet hakeutumaan pommisuojiin sireenien soidessa keskellä yötä.

Aiemmin lähes tuntemattomat huthit ovat nousemassa Israelin ykkösviholliseksi huolimatta siitä, että heidän tukialueensa sijaitsee noin 2 000 kilometrin päässä. Kapinalliset ovat iskeneet vuoden 2023 lopulta lähtien kansainvälistä meriliikennettä vastaan Punaisellamerellä ja Adeninlahdella. Tavoitteena on tukea palestiinalaisten taistelua Gazassa.

Yhdysvaltain ja Britannian sota-alusten tekemät vastaiskut eivät ole vaikuttaneet merkittävästi aseryhmän toimintaan. Israelin ilmavoimat on tehnyt tähän mennessä neljä ilmaiskujen kierrosta, joista uusin vaurioitti pääkaupunki Sanaan lentokenttää joulukuun lopulla.

Vastahyökkäykset ovat osoittautuneet yllättävän haastaviksi muun muassa siksi, ettei huthien asevarastojen tai komentopisteiden sijainneista ole tarkkaa tietoa.

Israelissa oli jo ehditty toivoa, että ilmahälytyssireenit hiljenisivät hetkeksi. Hamas on kärsinyt mittavia tappioita, Hizbollah suostui tulitaukoon, Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin hallinto kaatui ja Iranin vaikutusvalta on heikentynyt.

Jemenin huthit ovat sen sijaan kiihdyttäneet sotatoimiaan Israelia vastaan.

– Heidän tavoitteensa on aina ollut nousta seuraavaksi Hizbollahiksi, Washington Institute -ajatuspajan vanhempi tutkija Mike Knights sanoo Times of Israel -lehdelle.

Huthien luomaa uhkaa pidetään merkittävänä, koska ryhmän ideologiassa yhdistyvät antisemitismi, uskonnollinen fanaattisuus ja halukkuus kuolla marttyyrinä. Tähän vaikuttavat vuosia kestäneen sisällissodan aiheuttamat karut olosuhteet Jemenissä.

– Huthien näkökulmasta elämä on ikävä, brutaali ja lyhyt. He ovat ideologisesti melko puhtaita marttyyriyden suhteen, Knights toteaa.

