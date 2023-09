Sergei Shoigu: Me voitamme, ei ole muita vaihtoehtoja

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu esiintyi valtiollisen televisiokanavan haastattelussa varmana sodan voittamisesta.

Toimittaja kysyi ”tulemmeko me voittamaan?”

– Voitamme, meillä ei ole muita vaihtoehtoja, Shoigu vastasi käsiään levitellen.

Shoigun mukaan Venäjän joukot ovat aktiivisia puolustuslinjalla kaikissa tarpeellisissa kohdissa.

– Joskus se on vaikeampaa, joskus helpompaa, mutta joukot toimivat itsevarmasti ja komentajat toimivat varmalla otteella ja luotettavasti, ja puolustavat sitä mitä meidän tarvitsee puolustaa.

– Luonnollisesti joillain suunnilla Ukrainan armeija pyrkii pääsemään läpi, mutta päätehtävämme on tuhota heidän kalustonsa, Shoigu jatkoi.

“Somewhere it is more difficult, somewhere it is easier, but I can say that the guys act confidently, the commanders act confidently and reliably, reliably defend what we need to defend today. We will win, we have no other options,” Shoigu said. pic.twitter.com/pWA7y2KYpi

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2023