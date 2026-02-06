Verkkouutiset

Sergei Lavrov: Venäjä käy salaisia keskusteluja Euroopan johtajien kanssa

Venäjän ulkoministerin mukaan Euroopasta on pyydetty, ettei kontakteista kerrota.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Moskova ylläpitää yhä salassa yhteyksiä eurooppalaisiin valtionpäämiehiin.

– He soittavat, ja pyytävät meitä olemaan kertomatta keskusteluista julkisuuteen. Jotkut toimivat tässä yhteydessä epävirallisten kanavien kautta, Lavrov väittää Venäjän valtion propagandamedia RT:n haastattelussa.

Haastattelu on julkaistu kokonaisuudessaan tässä Venäjän ulkoministeriön sivuilla.

Sergei Lavrov sanoo kuitenkin kenties jopa hieman yllättäen, että näissä ”suljetuissa ja luottamuksellisissa” keskusteluissa ei sanota mitään julkisista lausunnoista poikkeavaa.

– Kyse on samasta vanhasta virrestä: ”lopetetaan tämä”, ”meidän on tehtävä jotakin”, hän selittää.

Ulkoministeri toistaa Venäjän sotapropagandaa ja syyttää Eurooppaa siitä, etteivät neuvottelut sodasta Ukrainassa etene. Todellinen syy on ollut Kremlin ilmeinen haluttomuus tinkiä sotatavoitteista neuvottelupöydässä. Lavrov taas sanoo eurooppalaisten juuttuneen omaan retoriikkaansa ”Venäjän strategisesta tappiosta”, ja kieltäytyvän kompromisseista.

– ”Ukraina ei voi hävitä ja Venäjä ei voi voittaa tai muuten Eurooppa menettää kasvonsa”. Kaikki mitä he tekevät on suunniteltu estämään ja häiritsemään neuvotteluja, jotka ovat muotoutuneet meidän, amerikkalaisten ja nyt myös mukaan liittyvien Ukrainan edustajien kesken, Lavrov tilittää.

