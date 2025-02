Selkeä enemmistö rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä

Suuri enemmistö suomalaisista (71 prosenttia) rajoittaisi poliitikkojen mahdollisuutta toimia samanaikaisesti sekä kansanedustajana, kunnanvaltuutettuna että aluevaltuutettuna, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kolmasosa vastaajista (33 prosenttia) rajoittaisi tehtävät vain yhteen kerrallaan, ja hieman suurempi osa (38 prosenttia) sallisi enintään kaksi mandaattia samanaikaisesti.

Vain reilu viidesosa (22 prosenttia) hyväksyy nykyisen käytännön, jossa poliitikko voi toimia samanaikaisesti esimerkiksi kansanedustajana, kunnanvaltuutettuna ja aluevaltuutettuna. Heistäkin valtaosa (18 prosenttia kaikista vastaajista) edellyttäisi nykyistä läpinäkyvämpää raportointia eri tehtävistä. Vain neljä prosenttia katsoo, että tehtävien määrän rajoittaminen olisi demokratian vastaista.

– Tupla- ja triplamandaatit ovat yksi syy Suomen kykenemättömyyteen saada aikaan rakenteellisia uudistuksia. Arvo- ja asennetutkimuksen tulosten valossa suurin osa suomalaisista jakaa päällekkäisiin mandaatteihin liittyvän huolen, arvioi tiedotteessa aiheesta EVA:lle analyysin kirjoittanut sveitsiläinen EVA:n visiting fellow, ekonomisti Natanael Rother, joka toimii nykyisin Luzernin kantonin valtiovarainministeriön neuvonantajana.

Rotherin mukaan kunnanvaltuutetun tilivelvollisuus äänestäjille hämärtyy, kun hän nousee kansanedustajaksi. Pääsy päättämään valtion varoista heikentää kannusteita pitää budjettikuria yllä paikallistasolla. Ennen kaikkea heikentyvät kannusteet kilpailukyvyn edistämiseen. Useimmissa tapauksissa tupla- ja triplamandaatti johtaa hyvän politiikan tavoitteiden toteutumisen heikkenemiseen.

EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto nostaa esiin kolme vaihtoehtoa päällekkäisten mandaattien ongelman lieventämiseksi.

Puolueiden sisäiset rajoitukset: Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit voisivat sopia säännöistä, jotka rajoittavat ehdokkaiden päällekkäisiä tehtäviä tai velvoittavat poliitikkoa luopumaan alemmasta tehtävästä ylemmälle hallinnon tasolle valituksi tullessaan.

Vaaliaikataulujen yhtenäistäminen: Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit voitaisiin järjestää samana päivänä Ruotsin mallin mukaisesti, jolloin poliitikot keskittyisivät yhteen hallinnon tasoon kerrallaan.

Lakimuutos vaalikelpoisuuden rajoittamiseksi: Tämä vaihtoehto vaatisi perustuslain muutosta, mikä tekee siitä haastavan.

– Viimeaikaiset tutkimukset ja yleinen mielipide tukevat vallan hajauttamista keskittämisen sijaan. Mandaattien kasautumista samoille henkilöille kannattaa pyrkiä estämään, Haavisto ja Rother kiteyttävät.

Hyvinvointialueiden rooli ja aluevaalien mielekkyys jakavat mielipiteitä. Vajaa kolmasosa (31 prosenttia) suomalaisista kokee, että aluevaalit ovat ajanhukkaa, ja kuntien tulisi nimetä edustajansa aluevaltuustoihin ilman vaaleja. Suurempi joukko (41 prosenttia) puolustaa aluevaalien merkitystä, mutta reilu neljäsosa (27 prosenttia) ei osaa ottaa kantaa asiaan.

Tulokset perustuvat 2018 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.10.–21.10.2024. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.