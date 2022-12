”Sekopäisintä mitä on nähty aikoihin” – Näin Venäjän televisio kertoi Marokon jalkapallovoitosta

Venäjän valtiollisen ykköskanava Pervyi Kanalin keskusteluohjelmassa löydettiin jalkapallon MM-kisoihinkin varsin hämmentävä länsivastainen propagandakulma.

Ohjelman kohta näkyy alta löytyvällä videolla. Pätkän alussa juontaja toteaa, että ”länsi on todella hajoamassa”.

Sitten näytetään video-osio, joka on ilmeisesti alun perin peräisin jemeniläisen tutkijan Youtube-kanavalta. Ohjelmassa annetaan ymmärtää, että sikiöt kehittyvät länsimaissa pian jonkinlaisissa kasvatuskapseleissa äitien kohtujen sijaan.

Videolla näytetään välillä äitejä lapsineen ja välillä tietokoneella tehtyjä tieteiselokuvista muistuttavia pätkiä, joissa vauvat ovat riveissä kapseleissaan futuristisessa ympäristössä.

– Länsi ei vain valmistaudu pyyhkimään äidin ja isän käsitteitä pois lasten mielestä vaan myös riistämään syntymättömiltä lapsilta fyysisen kontaktin äiteihinsä, juontaja selostaa.

– Lapsia viljellään laboratoriossa ja ohjataan älypuhelimella. Tämä on länsimaisen edistysmielisen yhteiskunnan uusi trendi, hän jatkaa.

Ohjelmassa toistuvat Venäjän propagandasta ja informaatiovaikuttamisesta tutut rasistiset teemat.

Juontaja muun muassa jatkaa toteamalla, että ”afrikkalaiset näyttävät pian mitä suloisimmilta luomuksilta Euroopalle ja Yhdysvalloille, kun verrataan heidän tilalleen tuleviin kyborgeihin”.

Tästä päästään aasinsiltana vihdoinkin jalkapallon MM-kisoihin ja Marokon 1-0 voittoon Portugalista lauantaina.

Toinen juontajista luonnehtii seuraavaksi, kuinka Eurooppa on häviämässä ”perinteiselle maailmalle”. Marokon voittoa ja Marokon kannattajien eri kaupungeissa paikoin käytännössä mellakoinniksi yltynyttä juhlintaa käytetään esimerkkinä Euroopan heikkoudesta.

– Nyt Eurooppa sitten sanoo, että ”aiomme viljellä jalkapalloilijoita, sotilaita ja tiedemiehiä – ja sitten te perinteiden kannattajat häviätte meille”, juontaja selittää.

Videon on jakanut Twitterissä esimerkiksi suosittu venäläinen mediavaikuttaja ja bloggari Rustam Adagamov.

– Tämä on hirveää, aivan hirveää. [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin propaganda on pähkähullua, hän toteaa.

Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja Francis Scarr hämmästelee hänkin ohjelmaa.

– Voin sanoa suoraan, että tämä Venäjän valtion television näkökulma Marokon voittoon Portugalista on sekopäisintä, mitä on nähty aikoihin, Scarr sanoo.

The video of an "artificial womb facility" comes from the YouTube channel of Yemeni scientist Hashem Al-Ghaili https://t.co/ClsnVVuI1b

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 12, 2022