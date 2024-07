SDP:stä syytös: Li Andersson peittelee aiempaa kantaansa rajasta

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malmin mukaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson yrittää peittelee aiempaa kantaansa turvapaikanhaun keskeyttämisestä itärajalla.

– Historiaa ei voi kirjoittaa uusiksi, ei edes Li Andersson, Malm on otsikoinut tiedotteensa.

SDP:n ja vasemmistoliiton sananvaihto alkoi, kun kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) syytti Demokraatissa vasemmistoliittoa ja vihreitä epäjohdonmukaisuudesta, koska ne hyväksyivät viime vaalikaudella rajavartiolain ja eivät nyt kannata hallituksen niin sanottua käännytyslakia.

Heinäluoma muistutti mielipidekirjoituksessaan, että viime vaalikaudella eduskunta päätti yksimielisesti muuttaa rajavartiolakia siten, että koko itäraja voidaan poikkeustilanteessa sulkea kaikelta rajanylitykseltä ja myös turvapaikanhaulta, jos vieras valtio käyttää välineellistettyä maahantuloa Suomea vastaan. Turvapaikanhaku voitiin lainmuutoksen myötä keskittää kokonaan pois itärajalta esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Heinäluoma toteaa, että tuolloin vasemmistoliitto ja vihreät hyväksyivät lain, jonka voi ”katsoa heikentävän kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvää turvapaikanhakuoikeutta ja altistaa Suomen palautuskieltoa koskevalle kritiikille”.

Andersson vastaa SDP:lle blogissaan, että viime vaalikauden rajavartiolaissa ei ollut kyse turvapaikkahakuoikeuden epäämisestä, vaan hakemusten vastaanottamisen keskittämisestä.

– Tämä on täysin erilainen lähtökohta kuin hallituksen nyt esittämässä käännytyslaissa, jonka julkilausuttuna tavoitteena on estää turvapaikanhaku koko itärajalla. Siksi hallituksenkin on ollut pakko todeta, että nyt esitetty käännytyslaki on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden kanssa. Sellaista arviota ei edellisessä hallituksessa tehty rajavartiolaista, Andersson kirjoittaa.

Niin Malm tyrmää Anderssonin näkemyksen viime vaalikauden tapahtumista ja lain sisällöstä. Malm toimi viime vaalikaudella eduskunnan hallintovaliokunnassa.

– Hallintovaliokunnan laista antamassa lopullisessa yksimielisessä mietinnössä kuitenkin määriteltiin selvästi, että turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttäminen voi koskea laajuudeltaan myös koko itärajaa, Malm kirjoittaa tiedotteessaan.

– Eduskunnassa lait hyväksytään valiokunnan mietinnön pohjalta. Kokeneena parlamentaarikkona Andersson tietää tämän erittäin hyvin ja tiesi tarkasti lain hyväksyessään, mikä oli sen sisältö, hän jatkaa.

Malmin mukaan on harhaanjohtavaa antaa ymmärtää, että rajavartiolain säännöksessä ei olisi kyse turvapaikanhaun rajoittamisesta sen vuoksi, että lain terminologiassa puhutaan turvapaikanhaun keskittämisestä.

– Tosiasia on se, että vuonna 2022 eduskunnassa käsitellyn rajavartiolain mietintö antoi tarvittaessa valtuudet koko itärajan sulkemiseen turvapaikan hakemiselta. Tästä käytiin eduskunnassa sen verran laajasti keskustelua, että asia ei ollut epäselvä yhdellekään kansanedustajalle. Vaikka prosessin aikana äänestettiin asian lähettämisestä vielä toiseen käsittelyyn perustuslakivaliokuntaan, niin hallintovaliokunnan mietintö tuli saliin yksimielisenä ja se myös hyväksyttiin yksimielisesti, siis myös vasemmistoliiton tukemana.