SDP:n vaikuttajat kommentoivat IL:lle Antti Lindtmanin seuraajaa

Vaikka Antti Lindtmanin asema Iltalehden keskeisille SDP-vaikuttajille tekemässä kyselyssä on vahva, kuuluu oppositiopuolueen sisältä myös kritiikkiä puheenjohtajaa kohtaan. Lindtmaniin kriittisesti suhtautuvat arvostelevat istuvaa puoluejohtoa näkymättömyydestä ja avausten puutteesta. Yksi vastaajista kertoo kaipaavansa Lindtmanin edeltäjän, Sanna Marinin aikaa, ”avoimuutta, uudistumista ja omaa linjaa”.
Valtaosa vastaajista on kuitenkin tyytyväisiä SDP:n johdossa vuodesta 2023 toimineeseen Lindtmaniin. 60 prosenttia vastanneista ei tahdo puheenjohtajalle ollenkaan haastajaa seuraavaan, lokakuussa 2026 järjestettävään puoluekokoukseen. Lindtmanin potentiaalisista haastajista eniten kannatusta keräsi puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar Helsingistä. Vajaat 11 prosenttia vastaajista valitsisi puoluekokouksessa mielummin hänet kuin Lindtmanin.
Razmyar oli kyselyssä myös suosituin ehdokas Lindtmanin seuraajaksi. Vastaajista 38,4 prosenttia kertoi kannattavansa Lindtmanin kauden jälkeen Razmyaria puolueen johtoon. Kannatusta keräsivät myös kansanedustaja Eveliina Heinäluoma Helsingistä, jota kannatti seuraavaksi puheenjohtajaksi 33,3 prosenttia vastaajista, sekä varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Matias Mäkynen Vaasasta, jonka kannatus oli 29,3 prosenttia.
IL:n kyselyyn vastasi SDP:n puoluehallituksen, puoluevaltuuston ja piirihallitusten jäseniä sekä paikallisyhdistysten johtoa. Vastauksia tuli 104.