SDP:n vaihtoehtoa ryöpytetään – nämä leikkaukset Antti Lindtman hyväksyi

Eduskunnassa käsiteltiin tällä viikolla oppositioryhmien vaihtoehtobudjetteja. Hallituksessa on hämmästelty sitä, että suurin oppositiopuolue SDP hyväksyi vaihtoehdossaan hallituksen työelämäuudistukset ja leikkaukset, joita se on aiemmin ankarasti arvostellut.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kuvailee Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa SDP:n vaihtoehtobudjettia ja talouspolitiikka ”opportunistiseksi kikkailuksi”.

Pääoppositiopuolueen puheet ja vaihtoehtobudjetti ovat hänen mukaansa ristiriidassa. Täysistunnossa puhutaan toista mitä vaihtoehtobudjettiin on kirjoitettu.

– Tämä on se paperi ja kirja, jonka on SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja koko eduskuntaryhmä ovat allekirjoittaneet. Tämä on sosialidemokraattien virallinen kanta, Heinonen

– Demarit tällä hetkellä hyväksyvät työttömyysturvan työssäoloehdon pidentämisen 12 kuukauteen, jota he ovat vastustaneet aiemmin ja nyt he kannattavat tätä. Demarit kannattavat myös ansioturvan tason porrastusta ja aikuiskoulutustuen lakkautusta. Taisi mennä aika monta kyselytuntia, jossa he sanoivat tämän olevan kohtuutonta. Nyt he kannattavat aikuiskoulutustuen lakkauttamista, Heinonen sanoo.

– Työttömyysturvan suojaosasta luopuminen, lapsikorotuksen lakkauttaminen, työssäoloehdon euroistaminen, lomakorvausten jaksotusten palauttaminen, omavastuupäivien palauttaminen viidestä seitsemään, työssäoloehdon kertymisen lakkauttaminen ja niin pois päin, Heinonen jatkaa listaa toimista, joita SDP ei aiemmista puheistaan huolimatta peruuttanut vaihtoehtobudjetissaan.

Nämä toimet hyväksymällä SDP sai Heinosen mukaan vaihtoehtonsa luvut näyttämään todellisuutta paremmilta.

– He yrittivät nyt sumuttaa kansaa, eduskuntaa ja toimittajia. Onneksi meillä on valveutuneita toimittajia, jotka tähän nopeasti tarttuivat ja huomasivat, että tämähän on täysi puhallus, Heinonen toteaa.

