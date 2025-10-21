SDP:n Timo Harakka: Pitäisikö tulevien sukupolvien oikeudet kirjata lakiin?

Eduskunnassa käsitellään tiistaina valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäistä osaa, johon sisältyy strateginen toimintaympäristöanalyysi ja skenaarioita vuoteen 2045.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka nosti esiin ajatuksen tulevien sukupolvien oikeuksien turvaamisesta lailla. Hän kehotti Suomea tekemään ennakointityötä, joka kasvattaa yhteiskunnallista luottamusta ja turvallisuutta.

– Vain varautumalla voimme olla avoimia monille tulevaisuuksille, jotka vääjäämättä ylittävät tämän päivän käsityskykymme, SDP:n edustaja sanoi.

Timo Harakka muistutti, että vaikka suomalainen tulevaisuustyö nauttii nyt maailmalla suurta mainetta, on tulevaisuustyössä katsottava rohkeammin eteenpäin.

– Tulevaisuushaasteita ratkotaan muuallakin maailmassa. Walesissa on peräti säädetty laki tulevien polvien hyvinvoinnin huomioimisesta, joka velvoittaa kaikkia viranomaisia ja päättäjiä. Myös Alankomaissa, Irlannissa, Kanadassa, joitakin mainitakseni, kestävän tulevaisuuden tavoitteet, mittarit ja vaikutukset on esiteltävä budjeteissa ja lakiesityksissä, Harakka sanoi.

Harakka pohti sukupolvisitoumusta, joka vahvistaisi tulevaisuusselonteon tarkoitusta ja muuttaisi tulevaisuuden sukupolviin suuntaavat aikomukset velvoitteeksi.

– Olisiko tulevien sukupolvien oikeudet siis kirjattava lakiin? Olisiko se toivon viesti tuleville sukupolville, että sitoudumme ajamaan heidän parastaan, ja seuraamme päätöstemme vaikutuksia yhtä tarkkaan tai jopa tarkemmin kuin vaihtotasetta ja vientitilastoja, emmekä jakele vain palkintoja tällä hetkellä äänekkäimmille äänestäjillemme, Harakka kysyi.