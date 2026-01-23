SDP:n Nasima Razmyar IS:lle: Ahdistelutapauksista ei kerrottu puoluejohdolle

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo Ilta-Sanomille pitävänsä erittäin surullisena tietoja, joita eräiden SDP:n istuvien kansanedustajien käytöksestä on ilmennyt.

IS uutisoi torstaina neljästä epäillystä ahdistelutapauksesta, joihin linkittyy kolme SDP:n nykyistä kansanedustajaa.

Razmyar sanoo, että tapausten käsittelystä ei ole aiemmin kerrottu ainakaan puoluejohdolle.

– Esimerkiksi kesäkokouksesta tai pikkujouluista ei ole tuotu meille tiedoksi, että on ollut prosessi, jota on käsitelty. Tähän lienee työsuojelulliset syyt, hän arvioi IS:lle.

IS:n aiemman uutisen mukaan SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa on kertoman mukaan käyttäydytty epäasiallisesti eduskunta-avustajia kohtaan.

Razmyar pitää hyvänä, että asiasta tehdään ulkopuolinen selvitys. Hän toivoo selvityksestä tietoja esimerkiksi siitä, onko tapausten eteenpäin vieminen jäänyt avustajien vastuulle ja ovatko toimintaohjeet olleet asianmukaisia, vai eikö niitä ole noudatettu korkean kertomiskynnyksen vuoksi.