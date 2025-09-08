Verkkouutiset

Hallituspuolueiden puheenjohtajaviisikko eli oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, opetusministeri Li Andersson, pääministeri Sanna Marin, sisäministeri Maria Ohisalo sekä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoivat hallituksen talousarvioneuvotteluista Säätytalon edustalla Helsingissä 15. syyskuuta 2020. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

SDP:n linja kasvattaisi velkaa neljällä miljardilla vuodessa

Timo Heinosen mukaan punamultahallitus jätti jälkeensä pystysuoraan nousevan velkakäyrän.
– Olisipa SDP ollut yhtä huolissaan velkaantumisesta edelliskaudella, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kommentoi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kyseenalaisiksi todettuja väitteitä hallituksen ennätysvelkaantumisesta.

– (Sanna) Marinin (sd.) hallitus jatkoi velkaelvytystä koronapandemian varjolla vielä kauan aidon tarpeen jälkeenkin. Velkaa otettiin yli kymmenen miljardia euroa kaikkeen muuhun kuin terveys- ja turvallisuuskriisien hoitamiseen. Näiden menojen kanssa tämän hallituksen on elettävä.

– Lisäksi tuolloin ”ilmaiselle” velalle on nyt tullut hinta: korkokuluja maksetaan tänä vuonna 3,2 miljardia euroa ja vuonna 2029 lasku kasvaa viiteen miljardiin. Se on pois kaikesta muusta, Heinonen huomauttaa.

Hänen mukaansa Suomen julkisen talouden alijäämän keskeisinä syinä on kasvaneet korkomenot, hyvinvointialueiden rahoitus ja puolustusmenojen kasvu. Siinä missä (Petteri) Orpon (kok.) hallitus on tarttunut toimeen velkasuhteen taittamiseksi ja päättänyt kymmenen miljardin sopeutuksista, Marinin hallitus sai vain vaivoin aikaan 300 miljoonan euron säästöt.

– Jos jo edellinen hallitus olisi miljardien eurojen menolisäystensä sijaan aloittanut vastuullisen taloudenpidon ja sopeuttanut julkisia menoja, ei tällä hallituksella olisi näin mittavaa sopeutusurakkaa. Nyt talouden rakenteita vihdoin korjataan, mutta eivät vaikutukset näy heti, Heinonen muistuttaa.

– Jos olisimme jatkaneet SDP:n ja keskustan linjalla, velkaa otettaisiin neljä miljardia euroa enemmän vuodessa ja velkasuhteen kasvukäyrä olisi kestämätön, hän sanoo.

Heinonen muistuttaa, että SDP:llä olisi nyt mahdollisuus osoittaa sitoutumisensa velkasuhteen korjaamisen velkajarrun avulla.

– Tarjoamme vastuullisen, ylivaalikautisen talouspolitiikan työkaluksi velkajarrua, jolla Suomen velkasuhde ja julkisen talouden alijäämä saatettaisiin kestävälle tasolle tulevien vuosikymmenten kuluessa. Toivomme tähän laajaa parlamentaarista sitoutumista tulevien sukupolvien tähden. Valitettavasti SDP:n kielteinen linja ei yllätä, Heinonen toteaa.

Lindtman on perustellut tyrmäystään sillä, että 50 vuoden päähän ulottuvat tavoitteet eivät hänen mielestään luo todellista ohjausvaikutusta.

– Velkasuhteen laskeminen pohjoismaiselle tasolle ei tapahdu parissa vuodessa, eikä edes parissa vuosikymmenessä. Se vaatii etenkin seuraavilta hallituksilta määrätietoista ja vaikeaakin sopeuttamistyötä, johon sitoutumista SDP vaikuttaa pelkäävän, Heinonen arvioi.

