SDP:n kapinallinen edustaja HS:lle: Onko tämä oikeasti radikaalia?

SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen kertoo Helsingin Sanomille, miksi hän kannattaa hallituksen esitystä työntekijöiden henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi, vaikka hänen puolueensa vastustaa sitä voimakkaasti.

Hän muistuttaa Suomen talouden kasvaneen erittäin kituliaasti yli viisitoista vuotta, joten sen takia yrittäjyyttä pitää helpottaa ja palkkaamisen esteitä purkaa.

– Onko tämä oikeasti kovin radikaalia, että jossain asiassa ymmärtää pienyrittäjien ja vähän suurempienkin yritysten näkökulmaa, Hiltunen pohtii HS:ssa.

SDP ja ammattiyhdistysliike kutsuvat hallituksen esitystä ”potkulaiksi”. Hiltunen on eri mieltä puolueensa kanssa.

– Ei tämä lakiesitys potki ihmisiä ulos työpaikoilta. Tämä on yksi toimi, jolla voimme kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä palkkaamaan. Koska virherekrytointeja voi tulla. Mutta ei tämä tarkoita, että kaikki potkitaan ulos, vaan työntekijälle jää vahva suoja edelleen, hän sanoo HS:lle.

Hiltunen kertoo olevansa valmis äänestämään esityksen puolesta eduskunnassa, vaikka se voi johtaa varoitukseen SDP:n eduskuntaryhmässä.